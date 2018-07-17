Uzungöl'deki kaçak yapılar kurtuluyor

Türkiye genelinde uygulanan 'imar barışı' uygulaması, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan binlerce kaçak yapı sahibini harekete geçirdi. Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan kaçak yapıların sahipleri, uygulamadan yaralanmak için başvuruda bulunmaya başladı. Kaçak yapı sahipleri, "Binalarımız yıkıldı yıkılacak derken böyle bir barışın gelmesi bizi oldukça şaşırttı" diyerek uygulamanın kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Çaykara'ya bağlı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve yerli turistlerin yanı sıra özellikle Körfez ülkelerinden her yıl binlerce turisti ağırlayan Uzungöl'de 'imar barışı' uygulaması, restoran, otel, kafe ve pansiyon gibi işletme sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Uzungöl'de 'İmar Kanunu'na muhalefet' suçundan 1.5 ile 4 yıl arasında hapis cezası alan ve binaları yıkım aşamasına gelen 862 kişi, 'imar barışı' uygulamasından yararlanmak için başvuru yapmaya başladı. Uygulamadan yararlanmak isteyen yapı sahipleri, e-devlet üzerinden online olarak ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca görevlendirilen resmi kurumlar üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Kaçak yapılar nedeniyle doğal güzelliği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Uzungöl'de Kentsel Dönüşüm Projesi planlanmıştı. AA