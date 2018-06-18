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Vadesi yakın dış borç 183 milyar doları aştı

Büyük dış borç yükü altında olan Türkiye ekonomisinde vadesi 1 yıldan daha yakın olan dış borçlar alarm veriyor. Merkez Bankası’nın Nisan dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerine göre; vadesine 1 yıl veya daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku, 183.3 milyar dolara ulaştı

18 Haziran 2018 Pazartesi 17:19
Vadesi yakın dış borç 183 milyar doları aştı

Türkiye ekonomisi borç yükü altında inim inim inliyor. En büyük borç ise özel sektörün sırtında. Merkez Bankası tarafından açıklanan son istatistiklere göre özel sektörün kısa vadeli dış borç stoku Nisan’da 100 milyar doları aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, Nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2017 sonuna kıyasla yüzde 6.5 artarak 125.5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5.7 artışla 70.7 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 7.6 yükselişle 54.8 milyar dolar oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, Nisan’da 2017 yıl sonuna göre yüzde 1.4 azalarak 17 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4.8 artışla 20.5 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 8.6 yükselişle 18.4 milyar dolara çıktı. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, Nisanda geçen yılın sonuna göre yüzde 12.4 artarak 14.7 milyar dolara ulaştı. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, Nisanda 2017 sonuna göre yüzde 5.4’lük artışla 42.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli borç 183 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu Nisanda geçen yılın sonuna göre yüzde 12.1 artarak 27.8 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5.2 yükselerek 100.7 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 7.9 artarak 55.9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara borçlar yüzde 5.1 yükselerek 68.1 milyar dolara çıktı. Nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 49.9’unun dolar, yüzde 31.7’sinin avro, yüzde 15.6’sının TL ve yüzde 2.8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Bu dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 183.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. EKONOMİ SERVİSİ

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