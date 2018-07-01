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VAHŞET BİLANÇOSU

3 ayda 135 şehit, 15 bin yaralı. Bunlar bir savaşta meydana gelen ölüm ve yaralanmalar değil, 30 Mart'tan bu yana İsrail ablukası altındaki Gazze sınırında Filistinli Müslümanların düzenlediği protesto gösterilerinde İsrail askerlerinin kustuğu vahşetin bilançosu

01 Temmuz 2018 Pazar 17:40
VAHŞET BİLANÇOSU

HABER MERKEZİ

Tüm dünyanın tepkisiz kalmasından cesaret bulan İsrail, Gazze sınırında vahşet kusmaya devam ediyor. Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenleyen Filistinliler, İsrail kurşunlarının hedefi oluyor. İsrail askerleri 'sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını' talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin silahsız insanların üzerine gerçek mermilerlei hedef gözeterek ateş açmalarına rağmen Filistinliler gösterilere katılmaktan vazgeçmiyor. İsrail askerlerinin, Büyük Dönüş Yürüyüşü çerçevesinde Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde dün 13 yaşındaki bir çocuk ile 24 yaşındaki Muhammed Fevzi el-Hamayide şehit oldu.

Abluka altındaki Gazze sınırında, 30 Mart'tan bu yana devam eden 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde, İsrail askerleri tarafından 135 Filistinli şehit edildi. Gösterilerde 15 binden fazla Filistinli ise yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde aralarında gaz bombasından etkilenenlerin de bulunduğu 15 bin 200 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

"Söz konusu yaralıların 370'inin durumu ağır. Yaralananların 2 bin 536'sı çocuk, 1160'ı kadın" diyen Kudra, yaralılar arasında 231 sağlık çalışanının, 175 de gazetecinin bulunduğunu aktardı.

İsrail'e hesap sorulmuyor

135 kişinin öldürülmesi, 15 bin kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan son 3 aylık vahşet bilançosuna rağmen İsrail'e durdurulamıyor ve hesap sorulamıyor. Her ölüm ve yaralama olayı yaşandığında çoğu İslam ülkesi olmak üzere birçok ülke İsrail'i kınıyor. Bazıları ise zaman zaman tepkilerini göstermek için diplomatlarını geri çekiyor. Filistin halkına reva gördüğü zulümden ötürü uluslararası platformlarda İsrail sık sık savaş suçu işlemekle itham ediyor. Ancak, bu ithamlar ve cılız tepkiler İsrail'i Müslüman Filistin halkına reva gördüğü vahşetten vazgeçirmiyor. Bilakis pervasızca sürdürdüğü vahşeti İsrail yönetimi her geçen gün daha da artırıyor. 

Gazze açık hapishane gibi

Yıllardır İsrail'in havadan, karadan ve denizden ablukası altındaki 365 kilometrekarelik Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yaşam mücadelesi veriyor. Bu bağlamda İsrail vahşetinin doğrudan hedef aldığı Gazze, dünyanın en kalabalık ve perişan yerlerinden biri. Abluka yüzünden 2 milyon kişinin yaşadığı bölgede ilaç, içme suyu ve elektrik sıkıntısı had safhada yaşanıyor. Bir Filistinli çiftçi olsa bile sınıra 300 metreden fazla yaklaştığında İsrail askeri tarafından gerçek mermilerle vurulabiliyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'ye Refah sınır kapısıyla nefes aldırabilecek Mısır, bu kapıyı sürekli kapalı tutarak, Gazze'deki sefalete ve İsrail ablukasına destek çıkıyor. Refah sınır kapısı Ocak-Mayıs arasındaki dönemde sadece 17 gün açıldı. 

Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, binlerce kişiyi yaraladı. İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazandı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor. 
 

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