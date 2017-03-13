Vahşi köpekleriyle saldırdılar... Kadınları copladılar

Hollanda hükümetinin diplomatik skandala neden olan uygulamalarını protesto etmek için Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce Türk’e polis atlı polisler ve köpekler ile saldırdı. Polisin acımasız saldırısında az 7 Türk yaralandı.

Hollanda polisi, Bakan Kaya'yı Rotterdam Başkonsolosluğu önünden eskortla uzaklaştırdıktan sonra Başkonsolosluk önünde toplanan binlerce Türk vatandaşını güç kullanarak dağıttı. Türk vatandaşlarının üzerine TOMA araçlarıyla tazyikli su sıkılan müdahalede, çok sayıda polis köpeği kullanıldı.



Polis köpekleri fütursuzca vatandaşlarımızın üzerine salındı. Polis köpekleri, çok sayıda vatandaşımızı yere düşürerek ısırdı.

Kadınları da copladılar





Vatandaşlardan bazıları polis köpeklerinin saldırısına uğrarken, arbede sırasında bazı göstericiler aldıkları cop darbeleriyle bilincini yitirerek yere düştü. Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf'ın sitesinde yer alan görüntülerde polisin kadınları da acımasızca copladığı görüldü.





Atlı polislerin katıldığı müdahalede, aralarında Türk gazetecilerin de yer aldığı basın mensupları güvenlik güçlerinin fiziksel şiddetine uğradı. Polis müdahalesinin ardından vatandaşların büyük bölümü bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Skandal üstüne skandal

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptal edilmesi, ardından Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türkler ile buluşmak isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı 5 saat beklettikten Almanya'ya gitmesini zorlayan diplomatik skandallar halkası, polisin binlerce vatandaşa sert müdahalesi ile son buldu.

Rotterdam polisi, Pazar günü verdiği bilgide köpekli müdahalede 7 kişinin yaralandığını ve 12 kişinin tutuklandığını açıkladı. Ancak görgü tanıkları, yaralı sayısının çok daha fazla olduğunu belirtiyor. Hollanda polisinin basın sözcüsü Patricia Wessels, 12 kişinin polisin emrine uymadıkları için gözaltına alındığını söyledi.

Saatlerce Başkonsolosluk önünde Bakan Kaya'yı bekleyen vatandaşları suçlayan Wessels, polislere taş atılması sonucu konsolosluğun etrafında hasar oluştuğunu ileri sürdü. Polis sözcüsü, yaralananların durumu hakkında bilgisi olmadığını ve güç kullanılarak yapılan müdahalede bir polisin de elinin kırıldığını iddia etti.

Diplomasi çöp sepetine



Hollanda hükümeti, diplomatik teamülleri bir tarafa bırakarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla geçen hafta sonu yapacağı ziyaretleri engelledi.

Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istedi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları da güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Bakan Kaya: Gayri insani muameleyle karşı karşıya kaldık

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumartesi gecesi Hollanda'ya geçişte kabalığın her türlüsünü yaşadı. Rotterdam'da Başkonsolosluğuna geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alındı.



Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulundu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürüldü.

Pazar günü özel uçakla Almanya'dan Türkiye'ye gelen Kaya, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Basın özgürlüğünden sürekli bize söz eden Hollanda, basın mensuplarını da yerlerde sürükleyerek çok kötü muamelede bulundu. "Vatandaşlarımızla buluşmak üzere konsolosluğumuza gittik, 30 metre kala bizi araçlar durdurdu. Polis konsolosluk binamıza giriş yapmamıza izin vermedi. Konsolosumuzun da konsolosluk binamızdan çıkarak yanımıza gelmesine izin verilmedi. Saatlerce o şekilde, polisler önümüzde etten bir duvar örerek bizim oradan konsolosluğumuza geçmemize ya da geriye çıkmamıza izin verilmedi. Ancak Almanya'ya onlar eşliğinde gidersek çıkmamıza izin verildi. Çok kaba, gayri insani, gayri ahlaki bir muameleyle karşı karşıya kaldık. Danışmanım, 5 kişilik ekibim gözaltına alındı. Hollandalı polisler eşliğinde Almanya sınırındaki polis merkezine götürüldük. Orada polis merkezinde 1.5 saat bekletildik. Darbe teşebbüsü sonrası ilan edilmiş OHAL'i sorgulayan Batı, bir gecede bir kadın bakanın vatandaşlarıyla, kendi toprakları sayılan konsolosluk binasında buluşması üzerine olağanüstü hal ilan etti."

Hollanda'ya ekonomik yaptırım gelmiyor



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hollanda'daki diplomatik skandala karşı ekonomik yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Birkaç günden beri şunu söylemeye çalışıyorum, bu adımları attığınız zaman iki taraf da zarar görecek. Sevinen kim olacak ona bakmak lazım. Bunun sevineni kim olacak, bunun kazananı kim olacak. Dönüp baktığım zaman sevineni ve kazananı, eli kanlı bir vampir olarak görüyorum, onları da hep beraber biliyoruz zaten. Onları sevindirme niyetinde değilim, sevindirmeyeceğiz. Kolay olan bir anda yakıp yıkmak, her şeyi yerle bir etmek çok kolay."