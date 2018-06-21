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Vali İstanbulluları uyardı

24 Haziran seçimi öncesinde, siyasi partilerin propaganda çalışmaları dolayısıyla yaşanabilecek trafik yoğunluğu konusunda İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı

21 Haziran 2018 Perşembe 17:55
Vali İstanbulluları uyardı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla il genelinde özellikle son iki günde (cuma ve cumartesi) siyasi partilerin yoğun propaganda çalışmaları ve etkinliklerinin olacağı kaydedildi.

Bu durumun ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğuna yol açmasının beklendiği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle şehir içi trafik akışının rahatlatılması, herhangi bir zorluk ve mağduriyet yaşanmaması için sürücülerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri, kuralların uygulanmasında trafik görevlilerine yardımcı olmaları ve anlayış göstermeleri büyük önem arz etmektedir" denildi.
AA

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