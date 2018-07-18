Van'dan acı haber

Van'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekat polisi için tören düzenlendi. İpekyolu ilçesi Yalımerez Mahallesi'nde 15 Temmuz'da bir evde saldırı hazırlığı yapan teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekat polisi Ahmet Altun için Jandarma Asayiş Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören yapıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından dua okundu. Silah arkadaşları tarafından omuzlanan ve tekbirler eşliğinde uçağa taşınan şehidin naaşı, dualarla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.