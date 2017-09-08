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Varlık Fonu'nda revizyon yolda

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan görevinden alındı

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Varlık Fonu'nda revizyon yolda
Bostan'ın yerine, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Himmet Karadağ'ın vekaleten atandığı öğrenildi. Kazakistan'a hareketinden önce bu konuda dün açıklamada bulunan cumhurbaşkanı Erdoğan, "Varlık Fonu'nu bizim yeniden bir reorganize etmemiz şart.

Onun da adımını inşallah Kazakistan sonrası Sayın Başbakan ile değerlendirip bu adımları da atacağız" değerlendirmesinde bulundu. Başbakanlığa bağlı olan Türkiye Varlık Fonu, önemli kamu varlıklarında değer artışı sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmak, katılım finansmanına uygun varlıkların gelişmesine destek olmak, sermaye piyasalarının araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, Türkiye’ye daha fazla yatırımcı ilgisini çekmek ve yeni yatırımlar için sermaye sağlamak, stratejik önem arz eden sektörlerin gelişmesine ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla Ağustos 2016'da kurulmuştu. Türkiye Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu, Mehmet Bostan, Himmet Karadağ, Kerem Alkin, Yiğit Bulut ve Oral Erdoğan'dan oluşuyordu. AA
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Varlık Fonunda Revizyon Yolda
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