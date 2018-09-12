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Varlık Fonu'nun yönetimi belirlendi

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:10
Varlık Fonu'nun yönetimi belirlendi

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, Başkanvekili, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. C

umhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un, yeni yönetimde yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdürün ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde aranan şartları taşıyacağı belirtilen karar, 12 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi.

Ayrıca yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Yönetim Kurulu ve Genel Müdür atamaları da açıklandı. Buna göre, Başkan Vekili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak atanırken, Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez diğer yönetim kurulu üyeleri şeklinde belirlendi.Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Genel Müdürlüğüne ise Zafer Sönmez getirildi. AA

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