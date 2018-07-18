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Vatandaş para arayışına girdi

Önümüzdeki hafta son şeklini alıp yasalaşması beklenen bedelli askerlik yüz binlerce kişiyi heyecanlandırdı. Haberin duyulmasıyla birlikte ikinci el satış sitelerinde ‘satılık araba’ ilanları bir anda patladı. İlanlar arasında cep telefonunu satanlar bile var

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:47
Vatandaş para arayışına girdi

EYÜP KABİL / İSTANBUL

Bedelli askerliğe ilişkin açıklamanın ardından, bedelli haberini alan yüz binlerce genç daha şimdiden para bulma arayışına girişti bile. 31 Aralık 1993 ve daha önce doğanları kapsayan bedelli askerlik için araba satışlarında bir anda fırlama oldu. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar, 15 bin TL olarak belirlenen 'bedel' için 'bedelli askerlikten dolayı satılık' başlığıyla araçlarını satışa çıkarmaya başladı. Türkiye'nin önde gelen ikinci el satış sitelerinde satılık araba ilanlarının yanı sıra ‘bedelli askerlikten dolayı satılık cep telefonu’ ilanı da verenler oldu. 

Teklif önümüzdeki hafta kanunlaşacak

Teklifin, bu hafta komisyonda, haftaya da Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşacak olmasına rağmen bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler haberin duyulmasından itibaren kredi faiz oranlarını da araştırmaya başladı. Bedelli askerlikle ilgili özel bir kredi şimdilik bulunmuyor ancak bankalar ihtiyaç kredisi kullandırıyor. 15 bin lira için alınacak kredinin geri ödemesi bankasına göre değişiyor. Geri ödemeler 48 ay için 17 bin lira ile 19 bin lira arasında değişiyor. 

Tasarıya göre, 31 Aralık 1993 ve daha önce doğanlar 15 bin lirayı ödedikleri takdirde 28 gün askerlik yapacaklar. Ancak teklifin son halini alıp kanunlaşması önümüzdeki haftayı bulacak. 

15 milyar lira bekleniyor

Eski Başbakan yeni Meclis Başkanı Binali Yıldırım seçim öncesi bedelli askerlik hakkında bazı açıklamalarda bulunmuştu. Yıldırım yaptığı açıklamada 570 bin 422 kişinin yoklama kaçağı olduğunu, 56 bin 947 kişinin bakaya durumunda bulunduğunu söylemişti. 5 bin 772 kişinin firar olarak gözüktüğünü söyleyen Yıldırım, askerliğini erteleyenlerin sayısının 2 milyon 930 bin 279 kişi olduğunu açıklamış ve öğrenci ertelemesinin 1 milyon 558 bin 438 kişi olduğunu söylemişti.

Yıldırım ayrıca askerlik ile sorun yaşayan kişi sayısının toplam 5.5 milyon kişi olduğunu belirtmişti.
Teklifin yasalaşmasının ardından yaklaşık bir milyon insanın bedelliden yararlanması bekleniyor. 15 bin TL üzerinden hesaplandığında bedelli askerlikten devletin kasasına 15 milyar TL gireceği tahmin ediliyor. Bu da 3 milyar doların üzerinde bir paranın hazineye girmesi anlamına geliyor. 

Merak edilen sorular yanıtlandı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş bedelli askerlik ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamada şu başlıklara yer verildi: 
- Teklifte yaş sınırı 25, ücret 15 bin TL. 
- Teklifte 28 gün askerlik yapılması koşulu var.
- Torba yasa ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
- 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak.
- Engelli vatandaşlar da yararlanabilecek.
- 28 günlük temel askerlik eğitiminden kesinlikle dönüş yok.
- Temel askerlik eğitimi alacaklar ücretsiz izinli sayılacak.
- Zorunlu eğitimin nerede yapılacağını Savunma Bakanlığı belirleyecek.
- Yurtdışında bulunan vatandaşlarımız için 2 bin euroluk bir bedel söz konusu. 
- Başvuru süresi 3 ay olacak.
- En kısa sürede kanunlaşacak.
- Gelir Hazine Bakanlığı'na aktarılacak.
 

Anahtar Kelimeler:
ParaVatandaş
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