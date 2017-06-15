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Vatandaşların bankalara borcu katlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı

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Vatandaşların bankalara borcu katlandı

Buna göre bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 Haziran ile biten haftada 13 milyar 893 milyon 916 bin lira artarak 1 trilyon 595 milyar 262 milyon 159 bin liraya yükseldi. Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0.40 artışla 348 milyar 567 milyon 924 bin lira oldu. Kredi kartı harcama tutarı ise yüzde 0.88 azalarak 102 milyar 666 milyon 351 bin liraya geriledi. Böylece vatandaşların bankalara borcu 461 milyar lirayı aştı. Bu borç 2002 yılında 4.6 milyar TL idi. Böylece 15 yılda vatandaşların bankalara borcu tam 100 kat artış göstermiş oldu. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 167 milyar 70 milyon 578 bin lirası konut, 5 milyar 811 milyon 245 bin lirası taşıt ve 175 milyar 686 milyon 101 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 16.50, taksitli ticari krediler yüzde 64 ve kredi kartı harcama tutarı da yüzde 7.70 arttı. HABER MERKEZİ

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