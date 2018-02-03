Vatikan'da Kudüs zirvesi! Cumhurbaşkanı 59 yıl sonra...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa olmadan önceki adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Franciscus'un davetlisi olarak 4-5 Şubat'ta Vatikan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Papa ile görüşmesinde, Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.

Erdoğan, Türkiye'den Vatikan'a 59 yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı düzeyinde ikinci ziyareti gerçekleştirecek. Papa ise 28 Kasım 2014'te Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretiyle "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan ilk lider" olmuştu.

Vatikan ziyaretinde Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etme ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından sonra telefon diplomasisi yürüttüğü liderlerden olan Papa'ya, "Kudüs" konusundaki tavrından dolayı teşekkürlerini iletecek.

Papa Franciscus, 13 Mart 2013'te papa seçilmişti.

Aralık ayında iki telefon görüşmesi

Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı öncesi ve sonrasında yoğun bir telefon diplomasisi yürütmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Aralık 2017'de Atina'da bulunduğu sırada, Kudüs'teki son gelişmelere ilişkin ilk telefon görüşmesini Katoliklerin ruhani lideri Papa ile yapmıştı. Söz konusu görüşmede, Kudüs'ün Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal olduğu, bu kentin statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü teşebbüsten uzak durulması gerektiği vurgulanmıştı.

Görüşmede ayrıca Türkiye ve Vatikan arasındaki iyi ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında son yurt dışı ziyaretini yaptığı Afrika turu sırasında da 25 Aralık 2017'de Sudan Meclisi'nde yaptığı konuşmasında, ABD yönetiminin, 6 Aralık'ta tüm bölgeyi ateşe atmak pahasına Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve büyükelçiliğini buraya taşıyacağını açıkladığını anımsatmıştı.

Erdoğan, "Kime sordu? Kendi kendine bu kararı verdi. Peki, bunun için İslam ülkeleriyle en azından bir görüşme yapmak veya Hıristiyan dünyasıyla bir görüşme yapmak gerekmez miydi? İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı bendim. Benimle hiç görüşmedi. Bunun yanında Papa ile hiç görüşmedi" ifadelerini kullanmıştı.

AB ile ilişkiler de ana gündem

Erdoğan ile Papa’nın gündeminde Türkiye-AB ilişkileri de yer alacak. AB liderleri geçen yıl 25 Mart’ta Avrupa Birliği’nin 60. kuruluş yıldönümü nedeniyle Vatikan’da Papa’nın özel kilisesi Sistine Şapeli’nde bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile ilişkileri yeniden rotasına yerleştirmek için 7 Ocak’ta İstanbul Balat’taki Demir Kilise’nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışını AB Dönem Başkanı da olan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile gerçekleştirmişti.

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Böyle bir dönemde bu açılışın yapılıyor olmasını uluslararası topluma verilmiş çok önemli bir mesaj olarak değerlendiriyorum" demişti.

Bulgaristan Başbakanı Borisov da bu yıl Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin normalleştirilmesi ve iyileştirilmesi için çaba harcanması gerektiğini belirtmişti. U

zmanlar Papa'nın AB liderleri üzerinde ciddi etkisi olduğunda birleşiyor. Erdoğan-Papa buluşmasının 23 Şubat Brüksel'deki AB Gayriresmi Liderler Zirvesi öncesine denk gelmesi de dikkat çekiyor.

İlk ziyaret 59 yıl önce

Erdoğan, Papa ile ikinci görüşmesini ise Türkiye'ye döndükten hemen sonra 29 Aralık'ta yapmıştı. Vatikan'a Türkiye’den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret 1959 yılında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Celal Bayar tarafından yapılmıştı.

Bayar, Papa 23. Jean ile bir araya gelmiş, ardından 11 Nisan 1960'da diplomatik ilişkiler kurulmuştu. Karşılıklı olarak büyükelçilikler açılması kararlaştırılmış, 1962'de de Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği faaliyete başlamıştı.

Türkiye'ye ilk Papa ziyareti ise 1967 yılında 6. Paul tarafından gerçekleştirilmişti. Daha sonra, 1979 yılında Papa 2. Jean Paul, 2006 yılında 16. Benedikt ve son olarak 28-30 Kasım 2014'te Papa Franciscus Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Vatikan'ın devlet yapısı

Vatikan'da Papa, devlet başkanı olmakla birlikte, devlet işleri esas itibarıyla Papa'nın yakın çalışma çevresini oluşturan Devlet Sekreterliği tarafından yerine getiriliyor.

Devlet Sekreterliği, Devlet Sekreteri/Başbakan ve Genel İşler Sekreteri/Başbakan Yardımcısı ile Devletlerle İlişkiler Sekreteri/Dışişleri Bakanından oluşuyor. Bunların dışında dini, sosyal, kültürel ve kilise yönetimine ilişkin alanlarda 9 kongregasyon (cemaat) ve 13 konsey diğer bakanlıkları oluşturuyor.

Vatikan'da sayıları 120 olan kardinallerden sonra piskopos seviyesinde bir ruhban sınıfı geliyor. Bunların sayısı ise yaklaşık 4 bin.