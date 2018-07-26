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Ve yasalaştı... Bedelli askerlik başvuru tarihi ne zaman?

Meclis'te kabul edilerek yasalaşan bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin TL ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek. Yurt dışında yaşayanlar ise 2 bin avro ödeyecek

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:52
Ve yasalaştı... Bedelli askerlik başvuru tarihi ne zaman?

Bedelli askerlik düzenlemesinin de olduğu, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek.

Yurt dışında yaşayanlar ise en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

Daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

İşyerinden izinli sayılacak

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan bedelli askerlik düzenlemesine göre bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ile kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

Bedelli askerlikten yararlananlardan tahsil edilen tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2018 15:05
Anahtar Kelimeler:
Bedelli AskerlikMeclis
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