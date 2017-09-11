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Verdiği bombalama emirlerini reddetti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, bombalanacak noktaları pilotlara ilettiği belirlenen sanık Mustafa Mete Kaygusuz savunmasında "Ses benim olabilir ama o konuşmaları yapmadım" iddiasında bulundu.

11 Eylül 2017 Pazartesi 18:21
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Verdiği bombalama emirlerini reddetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada, suç tarihinde yüzbaşı rütbesiyle görevli sanık Mustafa Mete Kaygusuz, bombalama talimatlarını ilettiği, telsiz ve telefon kayıtlarına yansıyan konuşmalarını reddederek, "Ses benim olabilir ama o konuşmaları yapmadım" iddiasında bulundu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, suç tarihinde 141. Filo'da pilot kurmay yüzbaşı olan Kaygusuz'un savunması alındı. Darbeye hazırlık toplantılarına katıldığı, vurulacak noktalara ilişkin talimatları desk bölgesinden havadaki pilotlara ilettiği, pilotlara, "Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin, Genelkurmay üzerinden alçak uçuş yapın, kaçak saray koordinat için beklemekteyiz.

Genelkurmay ve Kızılay Meydanı'ndan mach üstü geçiş serbest" talimatları verdiği belirlenen Kaygusuz, savunmasına mesleki geçmişinden bahsederek başladı, ardından katıldığı operasyonlar ve tatbikatlara değindi.

Dosyadaki ses kayıtlarının kendisine ait olmadığını öne süren Kaygusuz, "Sesler benim sesime benzeyebilir veya benzetilebilir ama ben 15 ve 16 Temmuz'da, iddianamede dökümü yapılan konuşmaları yapmadım. Bunlar bana ait değil" iddiasında bulundu.

Başkan Giray'ın sorusu üzerine Kagusuz, darbe girişimi günü mesainin erken bitirileceği konusunda bilgisi olmadığını iddia etti.

Hakan Karakuş'u suçladı

"Filodan ayrılmayın. Terörle mücadele harekatı olacak." diyenin kim olduğu sorusu üzerine Kaygusuz, sanıklardan Hakan Karakuş'un, 17.30 sıralarında personelle toplantı yaparak bunu söylediğini kaydetti.

Kaygusuz, "Sana uçacağın söylendi mi?" sorusuna ise "Oraya gelenlerin çoğuna uçacağı söylendi zaten" karşılığını verdi. Kuleyle temas kurup kurmadığını hatırlamadığını ileri süren Kaygusuz, hangi pilotun nereye uçacağı, havadaki pilotlara koordinatları kimin verdiği konularında bilgisinin bulunmadığını savundu.

Başkan Giray'ın, pilotlar havalandıktan sonra birilerinden talimat alması gerektiğini, talimatların da deskten kendisi tarafından verildiğinin iddia edildiğini hatırlatması üzerine Kaygusuz, deskteki telsizin havadaki pilotlarla bağlantı kurmak için yeterli olmadığını öne sürdü.

Başkan Giray'ın, "Özellikle senin isminin geçtiği konuşmalar var. Sizin birlikte Kaygusuz isimli başkası var mı?" sorusuna "Yok." karşılığını veren Kaygusuz, "Niye görüşmelerde Kaygusuz ismi geçmiş?" sorusuna da "Bilemiyorum başkanım. Herhangi bir fikrim yok" dedi. Mahkeme Başkanı Giray'ın, "Sen yıllarca pilotluk yapmış birisin, dışarıdan polis memuru ya da savcı, bu ayrıntıları bilecek pozisyonda mı ki birileri bir şey üretip kafasından yazsın?" sorusu üzerine Kaygusuz, "Beni seven de çok, sevmeyen de çok. Nasıl hazırlandığını bilmiyorum" beyanında bulundu.

AA

Son Güncelleme: 11.09.2017 18:24
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Mete KaygusuzAkıncı Hava Üssü15 TemmuzDarbeFetö
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