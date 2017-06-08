Verimli tarım arazilerini yabancılar kapatıyor

Gürer, önergesinde yabancı uyruklu kişi ve firmaların ülkemizde yoğun bir şekilde tarım arazisi aldığını ifade ederek, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 24 yabancı ülkeden 89 yabancı uyruklu kişinin 20 ilde tarım alanı aldığını ifade etmektedir” dedi. Gürer, “2644 sayılı Tapu Kanunu'na göre yabancı uyruklu kişilerin tarımsal proje yapılması şartıyla tarım arazisi edinebildiğini ifade ederek, yabancı gerçek kişilerin ilçe bazında özel mülkiyete konu arazilerin yüzde 10'unu geçemeyecek şekilde 30 hektara kadarlarının arazisi edinebildiğini hatırlattı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre, 2012 tarihinden itibaren 24 yabancı ülkeden 89 yabancı uyruklu kişinin 20 ilde 2 bin 159 dekar tarımsal arazi edindiğini belirten Ömer Fethi Gürer, “Yabancı kişilerce edinilen arazinin bulunduğu iller; Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Trabzon, Yalova ve Yozgat illeridir. İllere bakıldığında ülkemizin gelişmiş ve çorun olmayan, verimliği yüksek, üretimde pazar olanağı yüksek yerler olduğu görülmektedir” dedi. Gürer, bu durumun detaylı olarak incelenmesi gerektiğini kaydetti. YENİ MESAJ/ANKARA