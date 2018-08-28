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Vietnam'dan Mısır'a dikkat çeken ziyaret

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve 55 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştiren Vietnam Cumhurbaşkanı Tran Dai Quang başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda bir araya geldi

28 Ağustos 2018 Salı 15:36
Vietnam'dan Mısır'a dikkat çeken ziyaret

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve 55 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştiren Vietnam Cumhurbaşkanı Tran Dai Quang başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, mevkidaşı Quang ile askeri ve savunma alanlarında iş birliğine gidilmesi, ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi ile terörle mücadele konularında yardımlaşma gibi farklı konuları ele aldıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılacağı sözünü veren Vietnam Cumhurbaşkanı Tran Dai Quang ise konuşmasında siyasi, ekonomik, teknolojik ve güvenlik konularında iş birliğinin artırılması konularını değerlendirdiklerini vurguladı.

Ziyaret kapsamında, iki ülke heyetleri arasında ziraat, petrol, ekonomik yatırım ve güvenlik konularını kapsayan 7 ayrı protokol imzalandı. Mısır ve Vietnam arasında diplomatik ilişkilerin başlamasından bu yana geçen 55 yıl boyunca ilk kez bir Vietnam Cumhurbaşkanı’nın Mısır’ı ziyaret ettiği belirtildi.
 

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