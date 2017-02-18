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Viranşehir'deki saldırıda 11 yaşındaki Ahmet de şehit oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın annesi Mukaddes Günak, "Ah Oktay ah, sen daha küçücüksün. Seni böyle mi görecektim? Oğlum cennetlik, onlar kendini düşünsün. Allah belalarını versin" dedi.

18 Şubat 2017 Cumartesi 15:56
Viranşehir'deki saldırıda 11 yaşındaki Ahmet de şehit oldu

Şanlıurfa bir kez daha terörle sarsıldı. Bu kez hedef Viranşehir... İlçedeki Adliye lojmanalrını hedef alan PKK'li teröristler, 1 tonluk bomba patlatarak ortalığı viraneye çevirdi.

Kanlı eyleme bir kediye süt verebilmek için apartman boşluğunda bulunduğu sırada terör saldırısına yakalanıp şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın annesi Mukadddes Günak'ın sözleri damga vurdu.


"Oğlum ennetlik, onlar kendini düşünsün. Ben şehit verdim" diyen anne Günak, Adli Tıp Kurumu önünde Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yakarak, "İki çocuğum daha var. Ben onları da şehit veririm. Gönülleri hoş olmasın. Ateş burama düştü. İnşallah onlara da ateş düşer" diyerek gözyaşı döktü.

Teröristlere beddua eden Günak, "Allah belalarını versin. Ben pişman değilim, ben şehit verdim. Oğlum cennetlik, onlar kendini düşünsün. Benim ciğerim yanmıyor, şehit annesiyim" diye konuştu. Günak, oğlunun cenazesinin çıkarılışı sırasında, "Ah Oktay ah, sen daha küçücüksün. Seni böyle mi görecektim?" dedikten sonra fenalık geçirdi.

2 şehit, 11 yaralı

Eylemin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile birlikte Viranşehir'e geldi.

Soylu burada yaptığı açıklamada, eylemin bomba yüklü araçla gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Şu anda hastanelerimizde 2'si yoğun bakımda toplam 11 yaralımız mevcuttur. Yaralılarımızdan iki tanesi emniyet bekçimiz, biri başsavcımızın eşi hakime hanım. Diğer yaralılarımız da yine lojmanlarda oturan adliye lojmanlarının sakinleri" dedi.

Soylu, Viranşehir Adliye Sarayı önünde yaptığı açıklamada, saldırıda kullanılan aracın Mardin Mazıdağı'ndan, olaydan yaklaşık 3.5-4 saat önce hareket ederek, direkt Viranşehir'e intikal ettiğini belirtti. Bakan Soylu, sürücünün kaçarak olay yerinden uzaklaştığını, elindeki uzaktan kumandayla aracı patlattığını aktardı.

Soylu, "Tam aracın park edildiğini gören emniyet bekçilerimizden bir tanesi silahlı müdahalede bulunarak, şahsı takip etmeye çalışırken, tam aracın yanından geçerken araç patlatılmış ve emniyet bekçimiz İbrahim Kete de şehit olarak Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" diye konuştu. Saldırı nedeniyle yak laşık 14 binada hasar meydana geldiğini belirten Soylu, "Vatandaşlarımızın bütün hasarları devletimiz tarafından karşılanacaktır. Bundan herkesin emin olmasını isteriz" dedi.

Son Güncelleme: 18.02.2017 16:35
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