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Viyana Sözleşmesi ihlal edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın Metz şehrinde Türk halkıyla yapacağı buluşma toplantısı öncesinde basın mensuplarının Hollanda ile yaşanan krize ilişkin sorularını cevapladı.

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Viyana Sözleşmesi ihlal edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın Metz şehrinde Türk halkıyla yapacağı buluşma toplantısı öncesinde basın mensuplarının Hollanda ile yaşanan krize ilişkin sorularını cevapladı.

Çavuşoğlu, "Maslahatgüzarım ve bakanım kendi başkonsolosluğumuza alınmadı. Ayrıca içerideki başkonsolosumuz da dışarıya çıkamadı. Dışarıya çıkmasına izin verilmedi. Bu Viyana Sözleşmesi'nin tamamen ihlalidir. Ayrıca yapılan uygulama bir ırkçılıktır. Bir yabancı düşmanlığıdır, İslam karşıtlığıdır, demokrasiye aykırıdır, özgürlüklere aykırıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kesinlikle adım atacağız, fazlasıyla atacağız. Daha sonra da Hollanda özür dileyecek Türkiye'den. Hollanda özür dilemediği sürece de biz bu adımları atmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

 AA

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HollandaMevlüd çavuşoğluFransaMetzViyana Anlaşması
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cemal 2 hafta önce

AB kapisinda duranlara özür dilemezler

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