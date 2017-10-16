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Vize krizi sonrası... ABD'li heyet Türkiye'de

Vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından Türkiye ve ABD arasında ilk heyetler arası görüşme bugün Ankara'da yapılacak. Jonathan Cohen başkanlığındaki Amerikalı heyet dün Ankara'ya ulaştı

16 Ekim 2017 Pazartesi 14:55
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Vize krizi sonrası... ABD'li heyet Türkiye'de

Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınmasının ardından problemi çözüme kavuşturmak için planlanan heyetler arası görüşme bugün Ankara'da gerçekleşecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki bir heyet dün Ankara'ya geldi.

Amerikalı heyet bugün Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle vize sorununun aşılması konusunu masaya yatıracak.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un Türkiye'de gözaltına alınması nedeniyle vize işlemlerinin askıya alınmasından sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Amerikalı mevkidaşı Rex  Tillerson ile telefonda görüşmüştü.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, ABD'nin Afganistan Büyükelçisi olarak atanması nedeniyle geçen hafta sonu Türkiye'den ayrıldı. Bu yüzden ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliğini yeni büyükelçi atanana kadar Büyükelçilik Müsteşarı Philip Kosnett yürütecek.

Krizi nasıl gelişti?

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti.

Topuz, bunun üzerine ''Anayasal düzeni  ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı. Tutuklama üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı konuya tepki gösterdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Topuz'la ilgili olarak "söz konusu kişi ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi,  herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir"  açıklamasını yapmıştı.

ABD’nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır” açıklamasında bulunmuştu.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 16.10.2017 18:52
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAnkaraABDVize Krizi
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