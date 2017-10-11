Ankara’da diplomasi muhabirleriyle veda toplantısı yapan ABD Büyükelçisi John Bass, vizelerin askıya alınma kararının ABD hükümeti tarafından alındığını açıkladı. ABD, ‘askı kararı’nın kaldırılması için Ankara’dan taviz bekliyor.

Vize krizinde ilk jest Türkiye'den geldi

İki ülke tarafından dikkat çeken açıklamalar gelirken Ankara'dan şaşırtan bir adım geldi.

Ankara’da diplomasi muhabirleriyle veda toplantısı yapan ABD Büyükelçisi John Bass, vizelerin askıya alınma kararının ABD hükümeti tarafından alındığını açıkladı. ABD, ‘askı kararı’nın kaldırılması için Ankara’dan taviz bekliyor

Başbakan Binali Yıldırım da, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Valiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Salı günü TBMM Grubu’nda yaptığı konuşmaya nazaran daha yumuşak bir ton kullanarak, "Temennimiz iki müttefik arasındaki ilişkilerin kısa sürede normale dönmesidir. Bölgesel ve küresel gerilimlerin tırmanmakta olduğu bu süreçte Türkiye olarak sağduyuyu elden bırakmayacağız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da Uşak'ta yaptığı değerlendirmede "Devletler arasındaki ilişkilerde her zaman sağduyunun hakim olması en büyük beklentidir. Dolayısıyla bu konuda da sağduyunun hakim olması bizim arzumuzdur" dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki vize krizi ABD'nin Türkiye'deki askeri faaliyetlerini de etkilemeyecek. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning, "Türkiye güçlü bir koalisyon ortağı ve yakın bir NATO müttefikimizdir. Bu gelişmelerin oradaki operasyonlarımız ve personelimizi etkilemediğini teyit ediyorum" dedi.

‘Umutlu ortaklığın hazinli sonu’

Öte yandan vize krizine ilişkin Obama döneminde Dışişleri Bakan yardımcısı olan Philip Gordon'dan dikkat çekici bir değerlendirme geldi.

İngiliz Financial Times gazetesi için bir makale kaleme alan Gordon, "Türkiye ve ABD'nin umut vaat eden bir ortaklığın sonuyla yüzleştiğini" yazdı.

İki ülkenin bölgesel güvenlik çıkarlarının tehlikeli bir şekilde ayrıştığını vurgulayan Gordon, "Şimdi Türkiye'yi artık olduğu gibi, benzer düşünen, yakın ve güvenilir bir müttefik olarak değil de, kendi değerleri ve öncelikleri olan bir Ortadoğu ülkesi olarak görme zamanı geldi. Bu da mümkün olan alanlarda işbirliği yapmak ama yanılsamaya kapılmamak, Erdoğan'ın ABD vatandaşlarını rehin tutması gibi farklılıklar belirdiğinde sıkı bir şekilde karşı durmak anlamına geliyor. Erdoğan geçen Ağustos'taki bir mitingde mahkûm takasını ilk gündeme getirdiğinde 'Artık eski Türkiye yok. Bu Türkiye yeni Türkiye' diye bağırmıştı. Erdoğan haklı ve ABD'nin artık böyle davranması gerekiyor" ifadelerini kullandı.