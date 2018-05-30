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Vize muafiyeti için AB'den heyet geliyor

Vize muafiyetini görüşecek AB heyeti, bugün ve yarın Ankara’da temaslarda bulunacak. Heyet, Türkiye’nin şubat ayında vize muafiyetine ilişkin sunduğu belge üzerindeki incelemelerinin ardından iki gün boyunca AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle toplantılar yapacak. Bu görüşmelerin teknik konular üzerindeki toplantılar şeklinde geçeceği öğrenildi. Üst düzey bir AB yetkilisi, AB Komisyonu Göç ve İç İşleri Genel Müdür Yardımcısı Simon Mordue başkanlığındaki heyetin, Ankara’daki görüşmelerinde Türk tarafının sunduğu belgedeki bazı konuların nasıl ileri taşınabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunacağını söyledi. Türk tarafı, Şubat ayında vize serbestisine ilişkin çalışma belgesini AB’ye teslim etmişti. Türkiye, muafiyet için 72 kriterin yerine getirildiğini belirtiyor, AB tarafı ise bunlardan 65'inin gerçekleştiğini savunuyordu. AB yetkilisi, üzerinde anlaşma bulunmayan konuların bazılarının çözülmesinin daha kolay olacağını, bunlardan birinin biyometrik pasaportların kullanımı olduğunu belirtti. AB yetkilileri, çözümü daha zor konuların terörle mücadele ve kişisel verilerin korunması olduğunu ve bunlar için yasa değişikliği gerektiğini dile getiriyor. AB tarafı, Türkiye ile vize serbestisi sürecinin iki aşamalı olduğunu ifade ediyor. Bunlardan ilki teknik süreç. AB Komisyonu, iki tarafın üzerinde anlaştığı 72 kriterin hepsinin tamamlanması istiyor. Türkiye ile AB arasında Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanmıştı. Varılan uzlaşı, Türk vatandaşlarının Schengen alanına vizesiz seyahatlerinin Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın 1 Ekim 2017 itibarıyla tüm hükümleriyle uygulanmasının ardından 2018 yılı içerisinde sağlanmasıydı. Vize serbestisi, biyometrik pasaportu olan Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine 180 gün içinde üç aylık vizesiz giriş imkanı öngörüyordu. AA

30 Mayıs 2018 Çarşamba 15:43
Vize muafiyeti için AB'den heyet geliyor

Vize muafiyetini görüşecek AB heyeti, bugün ve yarın Ankara’da temaslarda bulunacak. Heyet, Türkiye’nin şubat ayında vize muafiyetine ilişkin sunduğu belge üzerindeki incelemelerinin ardından iki gün boyunca AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle toplantılar yapacak. Bu görüşmelerin teknik konular üzerindeki toplantılar şeklinde geçeceği öğrenildi.

Üst düzey bir AB yetkilisi, AB Komisyonu Göç ve İç İşleri Genel Müdür Yardımcısı Simon Mordue başkanlığındaki heyetin, Ankara’daki görüşmelerinde Türk tarafının sunduğu belgedeki bazı konuların nasıl ileri taşınabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunacağını söyledi. Türk tarafı, Şubat ayında vize serbestisine ilişkin çalışma belgesini AB’ye teslim etmişti. Türkiye, muafiyet için 72 kriterin yerine getirildiğini belirtiyor, AB tarafı ise bunlardan 65'inin gerçekleştiğini savunuyordu. AB yetkilisi, üzerinde anlaşma bulunmayan konuların bazılarının çözülmesinin daha kolay olacağını, bunlardan birinin biyometrik pasaportların kullanımı olduğunu belirtti. AB yetkilileri, çözümü daha zor konuların terörle mücadele ve kişisel verilerin korunması olduğunu ve bunlar için yasa değişikliği gerektiğini dile getiriyor.

AB tarafı, Türkiye ile vize serbestisi sürecinin iki aşamalı olduğunu ifade ediyor. Bunlardan ilki teknik süreç. AB Komisyonu, iki tarafın üzerinde anlaştığı 72 kriterin hepsinin tamamlanması istiyor. Türkiye ile AB arasında Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanmıştı. Varılan uzlaşı, Türk vatandaşlarının Schengen alanına vizesiz seyahatlerinin Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın 1 Ekim 2017 itibarıyla tüm hükümleriyle uygulanmasının ardından 2018 yılı içerisinde sağlanmasıydı. Vize serbestisi, biyometrik pasaportu olan Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine 180 gün içinde üç aylık vizesiz giriş imkanı öngörüyordu. AA
 

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