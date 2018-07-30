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Vodafone Almanya'dan ırkçı karar

Alman milli takımından 'ırkçılık ve saygısızlık' nedeniyle ayrılan Türkiye kökenli futbolcu Mesut Özil’e karşı yürütülen ırkçı kampanyaya Vodafone Almanya, reklam ambargosuyla katıldı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:18
Vodafone Almanya'dan ırkçı karar

Vodafone Almanya, Mesut Özil’i reklamdan çıkardı. Özil, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Kazandığımda Almanım, kaybettiğimde göçmenim" diyerek kendine uygulanan baskıyı anlattı ve Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

Bu arada Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamada, Vodafone Türkiye ile Vodafone Almanya'nın ayrı yapılar olarak kendi pazarlarında faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, "Vodafone Türkiye olarak, Türkiye'nin en büyük doğrudan yatırımcılarından biriyiz. Türkiye’ye yatırım yapmaya ve sosyal alanda katkılarımıza devam edeceğiz. Ülkemizin tüm değerlerine saygılı olarak ve yüksek hassasiyetle faaliyetlerimizi sürdürdüğümüzün altını çizeriz" ifadelerine yer verildi.
HABER MERKEZİ

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