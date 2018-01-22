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Vurulacak hedefleri MİT saptıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Zeytin Dalı Harekâtı'nda TSK'ya vurulacak hedeflerin belirlenmesi, güncellenmesi ve takibi konusunda destek sağlıyor. Afrin içinden çekilen görüntüler ve uydu istihbaratını analiz eden MİT, terör örgütünün haberleşme ağını da dinleyerek TSK'ya hedef listesi hazırlıyor.

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:53
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Vurulacak hedefleri MİT saptıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hedef belirleme ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yönlendirilmesi konularında destek sağlıyor.

MİT'ten edinilen bilgiye göre teşkilat, dördüncü gününe giren harekat kapsamında TSK ile eşgüdüm halinde hareket ediyor. MİT, Afrin merkezindeki elemanlarının çektiği ve uydudan alınan görüntüleri analiz ediyor. Analiz sonucunda askeri olan hedefleri belirleyen MİT, listeyi sahadaki TSK birliklerine iletiyor.

Teröristleri de dinliyor

Ayrıca MİT elemanları, terör örgütünün haberleşme ağını da dinliyor ve teröristlerin konuşlandıkları noktaları da sahadaki TSK birlikleriyle paylaşıyor.

TSK, ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekâta yönlendirilmesi konusunda da MİT ile beraber çalışıyor.

MİT, hava saldırıları için belirlenen hedefleri sık sık güncelliyor ve imha edilen hedefin son durumu hakkında da TSK'ya istihbarat toplama desteği veriyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde Afrin'in Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti. Böylece harekâtın ilk gününde Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden girilmiş oldu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MİTTSKAfrinZeytin Dalı
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