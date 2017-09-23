Ya iptal ya bedel! Ankara: Herkesin Anlayacağı dilden konuşuruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de (yarın) yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu konusunda gelen tepkiler, etkisini hissettirmeye başladı. Daha önce bağımsızlık referandumuyla ilgili nihai kararını 24 Eylül'de açıklayacağını duyuran IKBY Başkanı Mesut Barzani, söz konusu basın toplantısını bugüne erteledi.

Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, "Basın toplantısı pazar günü (24 Eylül) yapılacak” denildi. Açıklamada toplantının yer ve saatinin daha sonra duyurulacağı belirtildi. Barzani cuma günü Erbil'de yaptığı açıklamada, bağımsızlık referandumunun gerçekleşmemesi için yapılan çağrılara yanıt verirken, "Artık çok geç" ifadesini kullanmıştı.

Referandumu anayasaya aykırı olarak kabul eden Bağdat'ın yanı sıra Türkiye, ABD, Rusya, İran, ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden yapılan uyarılara rağmen Barzani, kendisini dinleyen insanları kastederek, "Referandum artık benim ya da siyasi partilerin elinde değil. Sizin elinizde" ifadesini kullanmıştı.

Bağdat'a heyet gitti

Tartışmalı referandum öncesinde IKBY Başkanı Mesut Barzani, Irak yönetimiyle bağımsızlık referandumuyla ilgili diyalog kurulması için dün Bağdat'a bir heyet gönderdi.

Referandum heyetine başkanlık eden IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Roj Nuri Şaveys, Bağdat'ta yaptığı açıklamada, "Referandum süreci başladı. Ancak 25 Eylül'den sonra taraflarla görüşmeler için kapımız açık" dedi. Barzani'nin referandum heyetinde Şaveys'in yanı sıra Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden Sadi Ahmed Pire, IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, Irak meclisindeki Ezidi milletvekili Viyan Dahil, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Politbüro Üyesi Muhammed Ahmed ve bazı Hristiyan ile Türkmen temsilciler yer alıyor.

'Ciddi sonuçları olur'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma ilişkin sert açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Sözcüsü İbrahim Kalın, "Referandum iptal edilmezse ciddi sonuçları olacak" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kalın, "Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulundan sonra hatırlatmakta fayda var. Türkiye her zaman Irak Kürtlerinin yanında oldu. Referandum iptal edilmezse ciddi sonuçları olacak. Erbil, bölgede yeni krizleri tetikleyecek bu vahim hatadan bir an önce dönmelidir" dedi.

Barzani meydan okudu

Dün Amerikan’ın Sesi'ne (VOA) konuşan Mesut Barzani, Bağdat’la uluslararası toplumların garantörlüğünde uzlaşmak istediklerini söyleyerek, 'sonunda ölüm olsa da hazırız' diyerek referanduma tepki gösteren ülkelere meydan okudu.

ABD'nin 'referandumu erteleyin' talebine ilişkin olarak, “Referandumun ertelenmesi için birçok görüş ve öneri sunuldu. Ancak bunların hiçbiri referandumun yerini almıyor. Referandum dünyanın sonu değil. Referandumdan sonra ciddi diyaloglar sürecek" diyen Barzani şöyle konuştu: "Onlar ‘Referandum yapmayın, gelin diyalog kurun’ diyorlar. Lakin ne üzerine diyalog kuracağız? Bizim ABD ve uluslararası toplumla değil, Bağdat ile sorunlarımız var. ABD ve uluslararası toplumun garantörlüğünde Bağdat’la anlaşmak istiyoruz. Bağdat ne şimdi ne de gelecekte referandumu kabul etmeyecektir. Madem öyle biz de ne şimdi ne de gelecekte kuyrukları olmayı kabul etmiyoruz.”

Konuşmasında Türkiye'den gelen açıklamalara da değinen Barzani, “Umarım referandum Türkiye ile olan ilişkilerimizi etkilemez. Ancak hiç kimsenin tehdidini de kabul etmiyoruz. Tehdit dilini kullanan Türk yetkililere bu mesajımın açık bir şekilde ulaşmasını istiyorum" dedi.

Oy verme resmen başladı!

Öte yandan Barzani yönetiminin gerilimi tırmandıran bağımsızlık referandumunda ilk oylar yurt dışında kullanıldığı iddia edildi.

IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Konseyi Genel Veri Müdürü Karwan Celal, referandumda yurtdışında yaşayanlar elektronik oylarını 24 Eylül'den itibaren kullanılabildiğini açıkladı. Saat farkından dolayı Çin'de elektronik oy verme işlemlerinin başladığını belirten Karwan Celal, "Referandumda ilk oy Çin'de kullanılmış oldu" dedi.

Kritik zirve

Bu gelişmeler yaşanırken Irak'tan Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşti. Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, Türkiye'ye gelerek mevkidaşı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile görüştü.

Ganimi, Genelkurmay Karargahı'nda Orgeneral Akar tarafından askeri törenle karşılandı. Akar ile Ganimi Genelkurmay Karargahı'nda görüştü. İki genelkurmay başkanının gündeminde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik alınacak tedbirler ve terörle ortak mücadele konuları vardı.