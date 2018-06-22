Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.488
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1894
EURO
5.4311

Yabancı sermayenin kafası karışık

Son 15 yılda Türkiye’ye yaklaşık 650 milyar dolar para getiren yabancı sermayenin önde gelen bankaları Pazar günkü seçimler öncesinde ilginç raporlar yayınladı. En ilginç rapor ise Fransız bankası Credit Agricole'den geldi. Söz konusu rapora göre TL, sonuç ne olursa olsun baskı altında kalmaya devam edecek

22 Haziran 2018 Cuma 17:01
Yabancı sermayenin kafası karışık

Pazar günü yapılacak seçimler öncesi Türkiye'deki tüm gelişmeleri yabancı yatırımcılar da yakından izliyor. Türk Lirası bu yılın başından beri Amerikan Doları'na karşı yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Bu yüzden seçimlerin ardından Türk Lirası'nın ve diğer Türk varlıkların nasıl bir yön izleyeceği merakla bekleniyor.

Amerikan yatırım bankası JP Morgan seçimlerle ilgili olarak, "Türkiye: Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri beklendiğinden daha sıkı geçecek" adıyla bir rapor yayımladı. Raporda, bu seçimlerin sonuçlarını tahmin etmenin zor olduğu belirtildi. JP Morgan'ın ana senaryosu, AKP ve MHP ittifakının parlamentoda çoğunlukta olması ve Erdoğan'ın seçimleri kazanması olarak ortaya kondu ancak AKP ve MHP ittifakının çoğunluğu kaybetmesi ihtimalinin arttığı aktarıldı.

'Küresel risk iştahına bağlı'

Raporda herhangi bir seçim sonucuna yönelik piyasa tepkisinin küresel risk iştahına bağlı olacağı vurgulandı. Seçimlere dair üç senaryo olduğu, her senaryonun ise avantajları ve dezavantajları olduğu kaleme alındı. Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunlukta olması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması ihtimalinin politikalar cephesinde ve siyasi açıdan süreklilik anlamına geldiği ancak diğer yandan Merkez Bankası üzerinde baskının sürmesi ve iktidarın tek bir elde yoğunlaşması demek olduğu aktarıldı.

AKP ve MHP ittifakının parlamentoda çoğunluğu kaybetmesinin ise farklılıkların birlikte barınması, daha güçlü bir güçler ayrılığı, Merkez Bankası gibi kurumların daha özgür olması anlamına geleceği ifade edildi. Ancak bu senaryoda da siyasi açmazın ve yeni seçimlerin ortaya çıkabileceği belirtildi. Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi ve AKP-MHP iktidarının çoğunluğu kaybetmesi olarak ortaya çıkan üçüncü senaryonun ise yeni bir başlangıç anlamına geldiği ancak muhalefetin ekonomi politikalarının net olmamasının yeni belirsizlikler doğurduğu vurgulandı.

Bölgedeki en önemli gelişme

Morgan Stanley tarafından yayımlanan Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesine ilişkin raporda ise "Türkiye'de 24 Haziran'da düzenlenecek parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri bölgedeki en önemli gelişme olacak" denildi. Raporda Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kaybetmesi ve Erdoğan'ın seçimleri kazanması olarak değerlendirilebilecek birliktelik senaryolarının ön plana çıktığı ancak Morgan Stanley'nin baz senaryosunun Cumhur ittifakının çoğunluğu ve Erdoğan'ın seçimleri kazanması olduğu aktarıldı. İsveçli yatırım bankası Nordea ise raporunu, "Modern Türkiye tarihinin en önemli seçimi" başlığıyla yayımladı.

İkinci tura kalıyor

Raporda, Erdoğan'ın birinci turda kazanmasının 'ülkenin içinde olduğu kur krizi ve kırılgan ekonomi' yüzünden çok mümkün olmadığı dile getirildi. Türkiye'de çok sayıda kişiye göre ekonominin en önemli sorun olarak görülmesinin Erdoğan'ın ilk turda yüzde 50'den fazla oy almasını mümkün kılmadığı yorumu yapıldı. Erdoğan'ın ikinci turda kazanmasının ancak Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesinin yüksek bir olasılık olduğu kaydedildi.

Döviz kurları artacak mı?

Rabobank Stratejisti Piotr Matys tarafından kaleme alınan raporda ise Erdoğan'ın ilk turda seçilmesi ve AKP'nin meclis çoğunluğunu kazanması durumunda Dolar/TL'nin 5'in üzerine çıkabileceği öngörüsünde bulunuldu. Bunun yanında CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin kazanmasının Dolar/TL'de 4 lira seviyesine düşüşü tetikleyebileceği kaydedildi.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi, buna karşın AK Parti'nin meclis çoğunluğunu kaybetmesi senaryosunda ise Dolar/TL'de ılımlı bir düzeltme beklediğini kaydeden Matys, kurun 4.44 seviyesine çekilebileceğini tahmin etti. Credit Agricole Gelişen Piyasalar Araştırma ve Strateji Direktörü Sebastien Barbe'ye göre ise TL, sonuç ne olursa olsun baskı altında kalmaya devam edecek
 

Anahtar Kelimeler:
Sermaye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni havalimanının ismi şekilleniyor
Yeni havalimanının ismi şekilleniyor
Trakya'daki gümrüklerde 9 bin oy kullanıldı
Trakya'daki gümrüklerde 9 bin oy kullanıldı
OHAL Komisyonu'ndan bin kişiye mesleğe iade
OHAL Komisyonu'ndan bin kişiye mesleğe iade
Kandil menzilde
Kandil menzilde
Tuhaf gerekçe! KKTC'de başörtüsü zulmü
Tuhaf gerekçe! KKTC'de başörtüsü zulmü
Şehit Bayraci gözyaşlarıyla uğurlandı
Şehit Bayraci gözyaşlarıyla uğurlandı
İngiltere'de Brexit hazırlığı
İngiltere'de Brexit hazırlığı
Cep telefonuyla oy verme yerine girmek yasak
Cep telefonuyla oy verme yerine girmek yasak
Türkiye Avrupa'da son sırada
Türkiye Avrupa'da son sırada
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim