Yabancıların konutta Trabzon'a ilgisi arttı

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin ekonomisini ilgilendiren en önemli konulardan birinin inşaat sektörü olduğunu, bütün ümitlerini sezona bağlayan inşaat firmalarının beklentisinin devam ettiğini bildirdi. Türkiye genelinde inşaat sektöründe mayıs sonu itibarıyla ilk el konut satışlarında yüzde 5.5 düşüş olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, ikinci el satışlarda ise yüzde 8.5 civarında artış yaşandığına dikkati çekti. Hacısalihoğlu, yabancılara konut satışında yüzde 10 civarında artış olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu önemli bir rakam. Şehrimizi de yakından ilgilendiriyor.



Trabzon, mayıs itibarıyla Türkiye'de yabancıya konut satışları yönünden üçüncü sırada. İstanbul 530 konut satışıyla birinci, Antalya 442 satışla ikinci sırada. 123 konut satılan Trabzon'u, 120 konut satışıyla Bursa, 92 satışla Yalova ve 69 konut satışla Mersin takip ediyor. Trabzon demek ki daha fazla tercih edilmeye başlandı. Rakamlar, Trabzon'daki firmalarımızın elinde bulunan stokların erimesi adına bize umut veriyor." AA