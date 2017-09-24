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Yağış Arhavi’de su baskınlarına yol açtı

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan yağış su baskınlarına yol açtı. Artvin Valisi Doğanay, ekipler tarafından suların temizlendiğini, ulaşımda sıkıntı olmadığını ayrıca ilçeye kısa sürede elektrik ve içme suyu verildiğini belirtti

24 Eylül 2017 Pazar 17:10
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Yağış Arhavi’de su baskınlarına yol açtı

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan yağış su baskınlarına yol açtı. İlçede cumartesi gecesi başlayan ve etkisini artıran yağış nedeniyle rögarların tıkanması sonucu cadde ile sokaklarda büyük su birikintileri oluştu.

Bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su basarken debisi yükselen Kapisre Deresi taştı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklar ile su baskını yaşanan yerlerde temizlik çalışması başlattı.

İlçeye gelerek incelemede bulunan Vali Ömer Doğanay, yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşların yaralarının kısa sürede sarılacağını söyleyen Doğanay, 3 saat aralıksız yağan yağmur nedeniyle ilçede bazı ev ve iş yerlerini su bastığını ifade etti. Bölgede yağış beklendiğini dile getiren Doğanay, şunları belirtti: “Valilik olarak sahil ilçelerimizde önceden tedbirlerimizi almıştık.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye konuşlandırdık. Arhavi Belediyesi ve ilçedeki diğer kamu kurumlarımıza önceden sel ve heyelana karşı tedbirlerini aldırdık.  Allah'a şükürler olsun, herhangi bir yaralanma ve can kaybımız, yıkılan ev yok.”

Ekiplerin olağanüstü çalışmaları sonucunda suların temizlendiğini, ulaşımda sıkıntı olmadığını belirten Doğanay, ilçeye kısa sürede elektrik ve içme suyu verildiğini kaydetti. Doğanay, AFAD ekiplerinin ise bölgede hasar tespit çalışması yaptığını sözlerine ekledi. AA

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