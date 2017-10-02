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Yağış Rize'yi yine esir aldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde geçtiğimiz hafta sel ve heyelanlara yol açan, ardından etkisini kaybeden şiddetli yağış, dün sabah yeniden başladı. Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı Çayeli-Kaptanpaşa yolu yağış nedeniyle yeniden kapandı. Çayeli ilçesine bağlı Kaptanpaşa köyünde mahalle yollarında heyelanlar meydana geldi.

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:32
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Yağış Rize'yi yine esir aldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde 28-29 Eylül'de sel ve heyelanlara yol açan, ardından etkisini kaybeden şiddetli yağış, dün sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Yağış sonucu pazar günü tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açılan Çayeli-Kaptanpaşa yolu kapandı. Yolun bazı bölümleri yükselen dere sularıyla örtüldü. Karayolları ekipleri, dere sularının yola zararını azaltmak için dere yatağını genişletme çalışmalarını güç koşullarda sürdürüyor. İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyünde açılan mahalle yolları da yağışa bağlı heyelanlar nedeniyle kapandı.

Şiddetli yağış, Çamlıhemşin ilçesi ile merkeze bağlı Çaykent ve Muradiye beldelerinde de etkili oludu. Çamlıhemşin'de, Fırtına Deresi'nin debisinin yükselmesi sebebiyle bir kişinin evinden yola ilkel teleferikle geçtiği gözlendi. Öte yandan, 28-29 Eylül'de ağırlıklı olarak Çayeli olmak üzere Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde yaşanan sel ve heyelanların ardından AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 2'si tamamen çökmüş olmak üzere 15 evde hasar tespit edildi. Yetkililerin talebi üzerine 13 ev boşaltılırken vatandaşlar akrabalarının yanına yerleşti.

Otomobilin üzerine kaya düştü: 3 ölü

Öte yandan Artvinin Şavşat ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yağmurun etkili olduğu Şavşat-Artvin kara yolunun 23. kilometresi Avcılar köyü mevkiinde, Ahmet Çoban yönetimindeki 06 ANS 17 plakalı otomobilin üzerine yamaçtan kopan kaya düştü. Kazada, sürücü Çoban ve 5 yaşındaki oğlu Umut Çoban ile Yunus Güneş olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan İsminur Toker ise Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve 112 sağlık ekipleri müdahale etti.
HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ÇayeliEsirRizeYağış
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