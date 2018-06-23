Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311

Yağışlar buğdayı mahvetti

HRÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Çullu, "Sulanabilen alanlardaki buğday arazileri mayıs sonunda yağan yoğun yağışlardan olumsuz etkilendi. Buğday tam olgunlaşma aşamasındayken toprağın doygun hale gelmesi bitkinin gelişimini olumsuz etkiledi

23 Haziran 2018 Cumartesi 17:31
Yağışlar buğdayı mahvetti

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da çiftçiler, hasadı süren buğdayda düzensiz yağışlar ve dolu nedeniyle umduğunu bulamadı. Atatürk Barajı sayesinde başta tarım olmak üzere her alanda gelişen kent, Türkiye'deki pamuğun yüzde 43'ünü, mercimeğin yüzde 36'sını, buğdayın yüzde 10'unu, arpanın ise yüzde 11'ini üretiyor. Ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan "GAP'ın başkenti"nde, hasadı süren buğdayda mayıs ve haziran aylarındaki yağışlar ürünü olumsuz etkiledi.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, yaptığı açıklamada, son yıllarda kuraklığın arttığını, bu durumun da çiftçileri olumsuz etkilediğini söyledi. Bu yıl bölgede sonbahar ve kış mevsiminde yağış azlığının kuru tarımda verim kaybına neden olduğunu anımsatan Çullu, mayıs sonu ve haziran başında etkili olan yağışların ise sulu tarımın yapıldığı bölgelerde buğday verimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Çullu, düzensiz yağışlar nedeniyle tahıl üretiminde beklentilerin gerçekleşemediğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bölgede mart ve nisan aylarının kurak geçmesi sulanan arazilerdeki buğday verimini de etkiledi. Çiftçiler her ne kadar sulama yapıyorsa da düzenli yağışlar sulanan ürünlere ayrıca etki yapmaktadır. Çiftçiler düzenli yağışlar nedeniyle daha az sulama yapmakta ve daha yüksek verim almaktadır.

Üretim sezonunda, sulanabilen alanlardaki buğday arazileri mayıs sonunda yağan yoğun yağışlardan olumsuz etkilendi. Buğday tam olgunlaşma aşamasındayken toprağın doygun hale gelmesi bitkinin gelişimini olumsuz etkiledi. Bu nedenle de ürüne zarar veren bazı hastalıklar oluştu."

Yüzde 50 kayıp var

Bu yıl rekoltenin oldukça düşmesini beklediklerini dile getiren Çullu, şunları kaydetti: "Bazı bölgelerde yağan yoğun yağmur ve dolu buğdayın yatmasına ve verim kayıplarına neden oldu. Kuraklık nedeniyle ürün alınamayan kuru alanlardaki çiftçilerin hayal kırıklığından sonra, mayıs sonu ve haziran başındaki zamansız yağmurlar sulu tarım yapan buğday üreticilerini de üzmüştür.

Sulu tarım yapan bazı çiftçilerle yaptığımız görüşmelerde dekardan 400 kilogramın altında verim aldıklarını belirttiler. Sonuçta kırsal alanlarda kuraklığın neden olduğu verim düşüklüğünden sonra sulu tarım alanlarındaki zamansız ve yoğun yağışların olumsuz etkisinin de rekolte üzerinde etkili olacağı tahmin edilmekte." Ziraat Mühendisi Sait Ardavioğlu da sürekli alanda ve çiftçilerle bir arada olduklarını belirterek, genel anlamda bu yıl tahıl üretiminde sıkıntı yaşandığını söyledi.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SEÇİM GÜNÜ
SEÇİM GÜNÜ
S-400 mü F-35 mi?
S-400 mü F-35 mi?
Yıldızı parlayan şehir Kazan
Yıldızı parlayan şehir Kazan
Sigara içmeyene erken paydos
Sigara içmeyene erken paydos
Turkish Cargo zürafa taşıdı
Turkish Cargo zürafa taşıdı
Koç Üniversitesi 24. yıl mezunlarını verdi
Koç Üniversitesi 24. yıl mezunlarını verdi
Türkiye'ye karşı 3'lü şer ittifakı
Türkiye'ye karşı 3'lü şer ittifakı
Yeni havalimanının ismi şekilleniyor
Yeni havalimanının ismi şekilleniyor
Trakya'daki gümrüklerde 9 bin oy kullanıldı
Trakya'daki gümrüklerde 9 bin oy kullanıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim