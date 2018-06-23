Yağışlar buğdayı mahvetti

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da çiftçiler, hasadı süren buğdayda düzensiz yağışlar ve dolu nedeniyle umduğunu bulamadı. Atatürk Barajı sayesinde başta tarım olmak üzere her alanda gelişen kent, Türkiye'deki pamuğun yüzde 43'ünü, mercimeğin yüzde 36'sını, buğdayın yüzde 10'unu, arpanın ise yüzde 11'ini üretiyor. Ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan "GAP'ın başkenti"nde, hasadı süren buğdayda mayıs ve haziran aylarındaki yağışlar ürünü olumsuz etkiledi.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, yaptığı açıklamada, son yıllarda kuraklığın arttığını, bu durumun da çiftçileri olumsuz etkilediğini söyledi. Bu yıl bölgede sonbahar ve kış mevsiminde yağış azlığının kuru tarımda verim kaybına neden olduğunu anımsatan Çullu, mayıs sonu ve haziran başında etkili olan yağışların ise sulu tarımın yapıldığı bölgelerde buğday verimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Çullu, düzensiz yağışlar nedeniyle tahıl üretiminde beklentilerin gerçekleşemediğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bölgede mart ve nisan aylarının kurak geçmesi sulanan arazilerdeki buğday verimini de etkiledi. Çiftçiler her ne kadar sulama yapıyorsa da düzenli yağışlar sulanan ürünlere ayrıca etki yapmaktadır. Çiftçiler düzenli yağışlar nedeniyle daha az sulama yapmakta ve daha yüksek verim almaktadır.

Üretim sezonunda, sulanabilen alanlardaki buğday arazileri mayıs sonunda yağan yoğun yağışlardan olumsuz etkilendi. Buğday tam olgunlaşma aşamasındayken toprağın doygun hale gelmesi bitkinin gelişimini olumsuz etkiledi. Bu nedenle de ürüne zarar veren bazı hastalıklar oluştu."

Yüzde 50 kayıp var

Bu yıl rekoltenin oldukça düşmesini beklediklerini dile getiren Çullu, şunları kaydetti: "Bazı bölgelerde yağan yoğun yağmur ve dolu buğdayın yatmasına ve verim kayıplarına neden oldu. Kuraklık nedeniyle ürün alınamayan kuru alanlardaki çiftçilerin hayal kırıklığından sonra, mayıs sonu ve haziran başındaki zamansız yağmurlar sulu tarım yapan buğday üreticilerini de üzmüştür.

Sulu tarım yapan bazı çiftçilerle yaptığımız görüşmelerde dekardan 400 kilogramın altında verim aldıklarını belirttiler. Sonuçta kırsal alanlarda kuraklığın neden olduğu verim düşüklüğünden sonra sulu tarım alanlarındaki zamansız ve yoğun yağışların olumsuz etkisinin de rekolte üzerinde etkili olacağı tahmin edilmekte." Ziraat Mühendisi Sait Ardavioğlu da sürekli alanda ve çiftçilerle bir arada olduklarını belirterek, genel anlamda bu yıl tahıl üretiminde sıkıntı yaşandığını söyledi.

AA