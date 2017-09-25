Yağışlı ve soğuk hava geliyor

En sıcak Eylül ayı yerini yağışlı ve soğuk havaya bırakıyor. İstanbul'da salı günü öğleden sonra başlayacak yağışlı hava gece etkisini artırarak hafta sonuna kadar sürecek. Perşembe günü ise sıcaklıklar 20 derecenin altına düşecek.



Batı ve Doğu Karadeniz'de de 2 gün boyunca şiddetli yağış bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarından alınan bilgiye göre, Salı günü akşam saatlerinden itibaren Marmara'da şiddetli yağış beklendiği bildirildi.



Öğleden sonra başlayacak yağışın gece şiddetini artıracağı ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı. Marmara'da sıcaklığın perşembe gününden itibaren 20 derecenin altına ineceğini belirten uzmanlar, montları giyme zamanının geldiğini bildirdi.



Batı ve Doğu Karadeniz için ise önümüzdeki 2 gün şiddetli yağış beklendiğini kaydeden uzmanlar, sıcaklıkların önümüzdeki hafta tekrar artacağını ve Eylül ayı ortalamalarına ulaşacağını açıkladılar.

SELİM AYANOĞLU / İSTANBUL