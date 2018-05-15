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Yahudilerin gözü dönmüş

Gazze'deki katliamdan sonra İsrail'den çirkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail'de iktidardaki Likud Partisi'nin milletvekili Avi Dichter, Gazze'de onlarca Filistinlinin şehit edildiği saldırıların ardından "İsrail ordusunun herkese yetecek mermisi var" diyerek gözdağı verdi.

15 Mayıs 2018 Salı 14:09
Yahudilerin gözü dönmüş

İsrail askerlerinin Gazze sınırında biri bebek 69 kişiyi şehit etmesi Büyük Felaket'in (Nekbe) 70'inci yılını anan Filistinlilerin acısını ikiye katladı.

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu. Filistinliler bugüne 'Büyük Felaket' anlamına gelen Nekbe ismini veriyor.

Gazze'deki katliamdan sonra İsrail'den çirkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İsrail'de iktidardaki Likud Partisi'nin milletvekili Avi Dichter, Gazze'de onlarca Filistinlinin şehit edildiği saldırıların ardından "İsrail ordusunun herkese yetecek mermisi var" diyerek gözdağı verdi.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, yerel bir televizyon kanalına konuşan Dichter, "Bence İsrail ordusu tüm hazırlıkları yapmış durumda. İster ölümcül olmayan yöntemler olsun, isterse de 'ateş etme düzenlemesi' ile meşrulaştırılan ölümcül yöntemler olsun fark etmez. Ordunun herkese yetecek mühimmatı var" ifadelerini kullandı.    

Vahşiler gerçek mermi kullandı

İsrail, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını ve Nekbe'nin 70'inci yılını protesto edenlere karşı Gazze'de düzenlenen gösterilere katılan yaklaşık 40 bin Filistinliye insansız hava araçlarını kullanarak kimyasal gazla müdahale etti. Bununla da yetinmeyen vahşiler, gerçek mermiler kullandı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med),  İsrail'in Gazze'de göstericilere karşı tahrip uçlu mermi (çift patlar mermi) kullandığını vurgulayarak, bu durumun tespit edilmesi için uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiği belirtildi.

Örgütün Gazze sorumlusu Meha Hüseyni, patlama sonrası namludan çıkış yapan çekirdeğin vücuda girdikten sonra büyük delikle birlikte parçalanarak çıktığını dile getirdi. Ayrıca şehitlerin kafa, boyun ve göğüsten vurulduğuna dikkati çeken Hüseyni, yaralıların ise diz arkasından vurulduğunu aktardı.

Hüseyni, söz konusu çift patlar mermiyle vurulan kişilerin iç parçalanmadan dolayı daha sonra ayaklarının kesilmek zorunda kalındığını belirtti. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Gazze sınırındaki protestolarda İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma talebi ABD'nin engeline takıldı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
YahudiİsrailFilistinGazzeMüslümanKudüs
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