İstatistiklere bakılınca Türkiye'de bankacılıkta çalışanların yüzde 51'inin kadın olduğunu anlatan Yıldırım, üniversitede kadın öğretim üyelerinin sayısının yüzde 44 olduğunu, hukukçuların yüzde 41'inin, mimarların yüzde 44'ünün, sağlık sektörünün yüzde 58'inin kadınlardan oluştuğunu kaydetti.

Okullarda çocukları geleceğe hazırlayan 1 milyon öğretmenin yarıdan fazlasının, 607 bininin kadın olduğunu belirten Yıldırım, "Yani biraz hızlı gitmişiniz. Yakında biz azınlığa düşeceğiz, öyle anlaşılıyor. Artık biraz dikkat etmek lazım, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Okul öncesi eğitim veren, çocukları geleceğe hazırlayan kadın öğretmen oranının yüzde 95 olduğunu dile getiren Yıldırım, birçok şirketi artık kadınların yönetmeye başladığını, 724 bin 515 ticari şirketin 205 bininin kadınlar tarafından işletildiğini ve yönetildiğini anlattı.

Yıldırım, 251 bin 346 kadın esnafın ülke ekonomisine katkısı olduğunu vurgulayarak, "Bu rakamlar önemli. Yüzde 20'den, yüzde 23'lerden, yüzde 33'lere çıkardık kadınlarımızın istihdama katılımını. Bu da önemli bir gelişme ama bununla sınırlı değil" diye konuştu.

AA