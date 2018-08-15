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Yalnız seyahat kaza riskini artırır

Uzmanlar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kazaların büyük oranda sürücülerin tek başına seyahat ederken "uyuklama" nedeniyle meydana geldiği uyarısında bulundu

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:57
Yalnız seyahat kaza riskini artırır

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Banu Özen Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin 17 Ağustos mesai bitiminin ardından başlayacağını, tatil programı yapanların da bu tarihten itibaren yola çıkma planları yaptığını hatırlattı. Karayoluyla seyahat edeceklere dikkatli olmaları uyarısında bulunan Barut, trafik kazalarının bayram gibi uzun süreli tatillerde daha sık yaşandığını söyledi.

Doç. Dr. Barut, bu dönemlerde trafik kazalarının çoğunlukla sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, uykusuzluk ve yorgunluğun kaza yapma olasılığını artırdığına dikkati çekti.

Kaza raporlarından elde edilen verilere göre, üç grup sürücünün trafikte kaza yapma konusunda riskli kategoride yer aldığını ifade eden Barut, yaşları 16-29 arasında değişen erkekler, vardiyalı çalışanlar ya da düzensiz çalışma saatleri olanlar ile tedavi edilmemiş uyku apnesi sendromu ve ani uyku ataklarıyla kendini gösteren kronik uyku bozukluğu olan narkolepsisi bulunanların bu grupta yer aldığına değindi.

Bu sürücülerin yaklaşık yüzde 25'inin hayatında bir kez direksiyon başında uyukladığının belirlendiğini vurgulayan Barut, "Binin üzerinde sürücüde yapılan bir araştırmada, trafikte kaza riskinin seyahat esnasında kahve içen, radyoda müzik dinleyen ve mola istasyonlarında duran sürücülerde daha düşük olduğu, tersine son 48 saatte 9 saatten az uyuyanların kaza riskinin yüksek olduğu ve alınan mesafenin uzaması ile kaza riskinin arttığı belirlenmiştir." şeklinde konuştu. AA
 

Son Güncelleme: 15.08.2018 16:59
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