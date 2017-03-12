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Yan baktı diye bıçakladı

Bursa'da kız arkadaşıyla parkta oturan genç, yan bakma meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı

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Yan baktı diye bıçakladı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer köprüsü yanında bulunan parkta meydana geldi. İ.U (18), parkta sevgilisi ile otururken Abdu Alhalik (23) ile yan bakma meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.U. yanında taşıdığı bıçağını çıkartarak Suriye uyruklu Abdu Alhalik'i bıçakladı. Kavga çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son bulurken, Suriye uyruklu vatandaş ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Zanlı İ.U. polis ekipleri tarafından olayda kullandığı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Suriye uyruklu şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavganın ise yan bakma meselesi yüzünden çıktığı belirtildi. İHA

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