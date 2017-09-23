Dün Kırşehir Belediyesini ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılacak olan referanduma ilişkin olarak "Bütün dünyanın karşı olduğu, komşularının istemediği bu yanlışta ısrar etmenin sonu hayır olmaz" dedi.

Yıldırım, referandumun bir bedeli olacağını söylerken sınır ötesi bir operasyonun da seçenekler arasında olduğunu belirtti. Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi: "Atacağımız adımları MGK ve Bakanlar Kurulu'nda ele aldık. Atacağımız adımlar Irak, İran ve komşu ülkelerimizle işbirliği içinde olacak. Bu referandum kararı yanlış bir karardır, bir maceradır. Gerekli uyarıları başından beri dostça yaptık. Ancak görüyoruz ki bu uyarılar yerini bulmamış. Bu yanlışta ısrar devam ediyor. Bütün dünyanın karşı olduğu, komşularının hiçbirinin istemediği bu yanlışta ısrar etmenin sonu hayır olmaz."

Sınır ötesi operasyon seçenekler arasında mı sorusu üzerine ise Başbakan Yıldırım, "Gayet tabii. Güvenlik, ekonomik ve siyasi seçenekler, hangisi ne zaman devreye girecek, bu bir zamanlama meselesi, gelişen şartlar bunu belirleyecek. Referandum birinin bir gün aklına düşüp bir maceraya kalkışmasıdır ve bütün dünyanın ikazlarına, uyarılarına kulağını tıkayarak bildiği yolda, yanlışta ısrar etmesi… Tabii ki bunun bedeli olacaktır ama bu bedeli bu kararı verenler ödeyecektir. Oradaki hiçbir dahli olmayan günahsız insanlara bedel ödetmeye hakları da yoktur.

'Anlayacağı dilden konuşuruz'

IKBY Başkanı Barzani'nin tavrına ilişkin, "Fakat laf anlamaz ama anlamıyorsa anlayacağı dilden de konuşmasını biliriz" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Bugünlerde Kuzey Irak'ta birtakım işler oluyor. Orada Barzani efendi çıktı, 'Ben referandum yapacağım, bağımsızlık peşindeyim' diye bir sevdaya düştü. Dedik ki 'Yanlış yoldasın, kendini mahvedeceksin. Ziyanı yok ama burada yaşayan insanlara ne garazın var. Orada, bölgede yaşayan Kürtler, Türkmenler, Araplar kardeşlik içinde yaşıyorlar, birbirleriyle bir alıp veremedikleri yok. Niye onların huzurunu bozuyorsun, ayrımcılık yapıyorsun, vazgeç bu sevdadan.' Fakat laf anlamaz ama anlamıyorsa anlayacağı dilden de konuşmasını biliriz" dedi.