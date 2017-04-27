Yaralı Peşmergeler Türkiye'de tedavi edilecek

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı ve Peşmerge Bakanı Vekili Kerim Sincari bir görüşme gerçekleştirdi.
İnam, "Peşmerge Bakanlığına taziye ziyaretinde bulunduk ve üzüntülerimizi, taziyelerimizi paylaştık. Ayrıca yaralıların tedavisi konusunda olabilecek yardımlarımızı veya ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olabileceğimizi belirttik" dedi.
Türk savaş uçaklarının 25 Nisan gecesi Musul'a bağlı Suriye sınırındaki Sincar ilçesinde terör örgütü PKK hedeflerine düzenlediği hava saldırısında bölgede bulunan 6 Peşmerge hayatını kaybetmiş, 8'i de yaralanmıştı.
Türk yetkililer, saldırıdan önce IKBY yetkilileri ile ABD ve Rusya makamlarının bilgilendirildiğini belirtmişti.
AA