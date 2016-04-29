Yargı özelleştirilmesin

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Arabuluculuk Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Türk toplumunun artık barış istediğine işaret ederek, "Biz gerçekten kucaklaşmak istiyoruz. Toplum anlamsız kutuplaşmalar yerine çözümler istiyor" dedi. Hükümet tarafınadn getirilmek istenen 'arabuluculuk' uygulamasının mahkemelerin ve Yargıtay'ın yükünü azaltacak bir çözüm olarak düşünülmesinin hatalı sonuçlara yol açabileceğine işaret eden Feyzioğlu, "Yük daha da ağırlaşır. Yargının iş yükü içinden çıkılmaz hale gelir" şeklinde konuştu.

Dilekçeler sağlıklı okunmuyor

Avukatlar olarak mahkemelere sundukları dilekçelerin sağlıklı okunup okunmadığı konusunda endişeleri olduğuna işaret eden Feyzioğlu, şunları söyledi: "Mahkemelerde duruşmaların 'sıradaki gelsin' şeklinde yapıldığı kanaatini taşıyoruz. Türkiye Barolar Birliği olarak 3 bin 500 arabulucu yetiştirdik. Bu bizim bu müesseseyi ciddiye aldığımızın delilidir. Arabuluculuk sınavlarında ve mülakatlarında şaibe çıkmadı. Bu, el ele verdiğimizde toplumsal kutuplaşmayı önleyebildiğimizi göstermektedir."

Arabuluculuk ‘yargı dışına’ çıkarılmasın

Hükümetin Türkiye'ye zorunlu arabuluculuğu getirmeye çalıştığını bildiklerini ifade eden Feyzioğlu, "Bu konuya temkinli yaklaşıyoruz. Bazı kesimler 'yargının özelleştirildiği kaygısı' içindedir. Arabuluculuğun 'hukukçuların' dışına taşınması bu yöndeki endişeleri artıracaktır. Arabuluculuğa vatandaşların neden hevesli olmadığının toplumsal nedenlerini de araştırmalıyız. Burada bir çözüm önerisi getiriyoruz. Her ilçede baroların temsilcileri var. Sorunun özü arabulucuğa güvende yatmaktadır. Özellikle işçi-işveren anlaşmazlıklarında vatandaş, arabulucunun bulduğu çözümün 'güçlü tarafın çözümü' olmadığına inanması gerekiyor. Zorunlu arabulucukta avukatın yardımı zorunlu hale getirilmelidir. Ancak böyle çalışanların, çok daha güçlü taraf olan işveren karşısında ezilmişliğinin önüne geçilebilir. Arabuluculuğun da ceza kovuşturmalarında olduğu gibi adli yardımın içine alınması sağlanabilir" şeklinde konuştu.



Hakimlerin yükü çok fazla