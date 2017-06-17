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‘Yargıda çifte standart olmamalı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün üçüncü gününe, geceyi geçirdiği Kahramankazan ilçesi yakınlarındaki kamp alanından başladı

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‘Yargıda çifte standart olmamalı’

İlçe merkezi girişinde gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, başlattıkları yürüyüşün bir "adalet" yürüyüşü olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bizim bugün bu yürüyüşümüz, bir adalet yürüyüşüdür. Bu yürüyüşümüz, şehitler için bir yürüyüştür. Bu yürüyüşümüz, adaletsizliğe uğrayanlar için bir yürüyüştür. Bu yürüyüşün siyasi kimliği yoktur. Bu yürüyüşün etnik kimliği yoktur. Bu yürüyüşün inanç kimliği yoktur. Bu yürüyüşün temel öznesi insandır ve insan adalet istiyor. Hep birlikte adalet istiyoruz. Adalet, adalet ve adalet. Adaletten yana olan herkesi kucaklıyoruz. Herkesi bekliyoruz." Kılıçdaroğlu, FETÖ/PDY'nin iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturmanın sanıkları arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama karar çıkarılması ile ilgili olarak, "Kavurmacı'nın tekrar tutuklanması kararını doğru bulmuyorum. Yargıda çifte standart olmamalı. Aslolan tutuksuz yargılamadır" dedi.
HABER MERKEZİ

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