Yargıtay'dan tüketiciye iyi haber

Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren müjdeli haber Yargıtay Dairesi'nden geldi. Daire, satıcı ve hizmet sağlayıcısının yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispat edememesi halinde tüketicinin cayma hakkını kullanma hakkının 14 günlük süreye bağlı olmadığına hükmetti. KPSS'ye hazırlanan bir kişi, bir şirket ile 400 saatlik canlı ders seti için anlaşmaya vardı.

Yapılan sözleşme sonucu kursiyer, 50 TL peşinat verdi. Ürünün kullanımı için kendilerine daha sonra şifre verileceğini belirtilmesine rağmen cayma süresi içerisinde şifre verilmeyen tüketici, sözleşmenin iptalini ve ödemiş olduğu 50 liralık peşinatın kendisine iadesi için dava açtı.

Mahkeme, sözleşmede belirtilen 14 günlük cayma süresinde sözleşmeden cayıldığına ilişkin herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı nedenle davacının cayma hakkını kullandığını ispat edemediği gerekçesi ile davanın reddine karar verdi. Hüküm, davacı tarafından temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi mal ve hizmetin sunulduğunun satıcı ve sağlayıcı tarafından ispat edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün bozulmasına karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere oy birliğiyle karar verildi" denildi. HABER MERKEZİ