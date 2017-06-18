Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 4. gününde yürüyüş öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yarın yargı sizi bir yerlere davet ederse şaşmayın" sözlerine cevap veren Kılıçdaroğlu, "Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar" dedi. Erdoğan Cumartesi günü TİM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Mahkemelerin Bağımsızlığı ile ilgili düzenlemeleri içeren Anayasa'nın 138'inci maddesine işaret ederek, "138'inci madde A'dan Z'ye herkes için çalışır. Ve yargı yarın eğer sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın" diye konuşmuştu. Erdoğan, elinde 'adalet' pankartlarıyla dolaşmanın adalet getirmeyeceğini belirterek, "Eğer adaleti arıyorsan, adaleti aramanın makamı da yeri de Türkiye'de parlamentodur. Ve parlamentoda kürsüde ne diyeceksen adalet uğruna de" demişti. Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerine cevaben ise Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar, hâkim, savcı çağırırmış. Biz bu ülkede darbecilerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Darbeciler tarihin karanlık sayfalarında mücadele edenlerde ak sayfalarında yer almıştır. Bu kadar eleştiriyorlar, bizim ülkemizde adalet var, niye yürüyorsunuz diyemiyorlar? Çünkü onlar da iyi biliyorlar ki adalet yok." Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davada 25 yıl hapse çarptırılarak tutuklanmasının ardından geçtiğimiz Perşembe günü Ankara Güven Park'tan İstanbul Maltepe Cezaevi'ne 'Adalet Yürüyüşü' başlatmıştı. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü sırasında bir partili kalp krizi geçirdi. 69 yaşındaki CHP Mamak İlçe Teşkilatı üyesi Hasan Tatlı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. HABER MERKEZİ