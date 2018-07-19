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Yatağan Termik Santrali'nde facia

Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu 11 işçi göçük altında kaldı. Facianın yaşandığı olayda 9 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan işçilerin mesaiye kaldıkları öğrenildi

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:12
Yatağan Termik Santrali'nde facia

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki termik santrale kömür taşıyan bant sistemi çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayla ilgili açıklama yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, "Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu ilk olarak olay yerinde 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler içerde kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı" dedi. Olay yerine gelen Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek de bölgede itfaiye ekiplerinin kaza kırımı yaptığını belirterek, "Göçük altında kalan iki arkadaşımıza ulaşmak için çalışma yürütülüyor. Biz de arkadaşlarımızın sağ salim çıkmasını diliyoruz" diye konuştu.

Yatağan Devlet Hastanesine gelen Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Yatağan Şubesi Başkanı Fatih Erçelik de yerden yaklaşık 45 metre yukarıdaki galerinin çöktüğünü ifade etti. İki kişinin bu alanda sıkışıp kaldığını aktaran Erçelik, hastaneye kaldırılan işçilerin herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığını kaydetti.

Olaydan yaralı kurtulanların Ertuğrul Katı, Alim Deyrek, Ferdi Kırıkoğlu, İlker Zeki,  Ramazan Tatar,  Mustafa Ali Güneş, Ramazan Dokucu, Sezai Demirtaş ve Özkan Ozan olduğu, Yatağan Devlet Hastanesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Muğla Valisi Esengül Civelek, yaralıları hastanede ziyaret etti. Olay yerine gelen Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise yaşanan kazadan üzüntü duyduğunu söyledi.

Devletin tüm imkanlarını olay yerine seferber ettiğini vurgulayan Gökcan, "Yaralılarımızın durumu gayet iyi. Az önce hastanedeydik. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise kazanın teknik raporunun ortaya çıkmasını beklemek gerektiğini belirtti.

Göçük altında kalan işçiler mesaiye kalmış

Bu arada Yatağan Termik Santrali’nde, çöken kömür bandının altında kalan işçilerin normal çalışma saatlerinin tamamlanmasının ardından mesaiye kaldıkları ortaya çıktı. Saat 09.45 sıralarında çöken kömür bandının altında kalan 11 işçinin, gece 00.00’da mesaiye geldiği, saat 08.00'de normal çalışma zamanlarının bittiği ancak işveren tarafından mesaiye bırakıldıkları öğrenildi.
HABER MERKEZİ

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