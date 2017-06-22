‘Yatırım ortamı tatmin edici değil’

RECEP BAHAR/İSTANBUL

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, burada yaptığı konuşmada, sanayi büyümesinin, Türkiye ekonomisinin 2017 ilk çeyrek büyümesini de geçerek yüzde 5.3’e ulaştığına dikkat çekerek, “Son dönemde arzu etmediğimiz bir şekilde kredi faizlerinde yüzde 15-16’lık oranlara varan bir yükselişe tanık oluyoruz. Faiz oranlarının yüksek seviyesi, üretim ekonomisine geçişin önünde ciddi bir engeldir. Bankaların reel sektörü paydaş olarak görmeleri ve uzun vadeli, sağlıklı bir iş birliğini kısa vadeli çıkarlara kurban etmemeleri gerekiyor” dedi. Çok önemli teşviklere rağmen sanayide yatırımların sınırlı kalmasının sebebinin yatırım ortamının yeteri kadar tatmin edici olmaması olduğuna işaret ederek, "Avrupa Birliği ile entegrasyonun arttığı, risklerin azaldığı, güvenli ülke algısının daha da güçlendiği bir yatırım ortamında hem yerli yatırımlar hem de doğrudan yabancı yatırımlar daha da canlanacaktır” dedi. Türkiye’nin ilk gökdelenlerinden birisi olan İstanbul Sanayi Odası mülkiyetindeki Beyoğlu'nda bulunan Odakule binası, bir yıllık tadilat sürecinin ardından Başbakan Binali Yıldırım tarafından yeniden hizmete açıldı. Odakule, dış cephe, mekanik-elektrik tesisatı, iç-dış dekorasyon, asansörler gibi aşamalarda çevreci ve akıllı donanım uygulamaları ile yenilendi. Otoparkta elektrikli araç şarj istasyonu düzenlenirken, bina kulesine Türkiye’de ilk olan kablosuz kontrol ünitesine sahip wi-fi özellikli teleskopik cephe temizleme sistemi kuruldu. Toplam 15 bin 750 metrekare kapalı alana sahip olan 23 katlı Odakule’de, renovasyon çalışmaları ile gün ışığından en üst düzeyde faydalanılması, ayrıca su ve enerji tasarrufu sağlanması hedeflendi. Binada ayrıca erkek ve bayan mescitleri oluşturuldu.