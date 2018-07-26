Yayımlanan gazete sayısı azalıyor

Buna göre, 2017'de yayımlanan gazete ve dergilerin sayısı 2016'ya göre yüzde 2.3 azalarak 6 bin 124 oldu. Bu yayınların yüzde 59.6'sını dergiler oluşturdu. Gazete ve dergilerin tirajı, geçen yıl 2016'ya göre yüzde 2.6 azaldı. Türkiye'de geçen yıl yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 661 milyon 102 bin 580 olurken, bunun yüzde 93.9'unun gazetelerden oluştuğu kayıtlara geçti.

Geçen yıl gazetelerin yüzde 90.8'ini yerel, yüzde 7.1'ini ulusal, yüzde 2.1'ini bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise yüzde 61.2'si ulusal, yüzde 33.7'si yerel, yüzde 5.1'i bölgesel yayın gerçekleştirdi.

Gazetelerin toplam tirajının yüzde 83.5'ini ulusal, yüzde 15.8'ini yerel ve yüzde 0.7'sini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 81.9'unu ulusal, yüzde 15.2'sini yerel ve yüzde 2.9'unu bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu. Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre ise 2017 yılında resmi ilan ve reklama yapılan ödemeler yüzde 4.5 artarak 444 milyon 445 bin 514 lira oldu.

AA