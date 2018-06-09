Yaz okullarının haftalık ücreti 500 lira

Öğrenciler, yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline "merhaba" derken, aileler de çocuklarının tatili verimli geçirmeleri için yaz okullarının kapılarını çalmaya başladı. Aileler çocukların yetenek ve ihtiyaçlarına göre, sportif ve kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere çeşitli programların uygulandığı yaz okullarını tercih ediyor.

Bu okulların ücretleri de eğitim programının içeriği ve süresine göre haftalık ortalama 500 lirayı buluyor. Bu kurslarda, yüzmeden futbola spor derslerinin yanı sıra, kültürel ve sosyal etkinliklere de yer veriliyor. Kursların bazılarında ücrete servis ve öğle yemeği dahil edilirken, bu hizmetler için ayrıca ücret ödemek de gerekebiliyor. Ücretler derslerin içerik ve saatine göre değişiklik gösterse de hafta içi, tam gün hizmet veren bir kurs için haftalık 500 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.

Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile belediyelerin haftanın 3 günü hizmet veren ücretsiz yaz kursları da bulunuyor. Kurslar, basketbol, voleybol, futbol, tenis, atletizm gibi farklı spor dallarında 2 ay boyunca devam ediyor. Yüzme kurslarından ise aylık 130 lira talep ediliyor. AA

