Yazar Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay

İzmir'de 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'in yargılandığı davada diğer sanık Kenan Doğru da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serbes, müşteki Ahmet Mert Özçelik ve taraf avukatları katıldı. Serbes'in son sözlerinde "Çok üzgünüm. Çok pişmanım. Yol karanlıktı, öndeki aracı rampanın ardından gördüm. Alkollü değildim, kabul etmiyorum. Kaygan ve yağışlı olmasaydı bu kazayı yapmazdım. Herkesin başına gelebilir" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, ayrıca Serbes'in ehliyetine de 2 yıl 6 ay el konulmasını kararlaştırdı.