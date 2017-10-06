Yazdan kalma günler bitiyor

İstanbul'da sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren düşüşe geçerek, 20 derecenin altına inmesi ve sağanağın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkla "yazdan kalma" günlerin yaşandığı kentte sonbahar kendini göstermeye başlıyor. Güneşli ve sıcak havanın kendini gösterdiği megakentte cumartesi gününden itibaren sağanağın etkisini göstermesi ve sıcaklıkların 7 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Cuma günü 25 derecelere kadar ulaşan sıcaklık gece saatlerinde 14 dereceye kadar düştü. Cumartesiden itibaren ise sıcaklığın düşmeye başlaması ve güneşin yerini sağanağa bırakması bekleniyor. Kentte pazar günü sağanağın devam edip, sıcaklığın en düşük 13, en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yeni haftada sağanağın yer yer etkili olması beklenirken pazartesi en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın da 19 derece, salı günü ise sıcaklığın 12 ile 18 derecelerde seyretmesi öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden de (AKOM) Cumartesi için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Cumartesi öğle saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere ülkemizin batı bölgelerinde rüzgarın tekrardan kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-55 km/s) hava sıcaklıklarının 6-8 derece birden düşmesiyle kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

AA