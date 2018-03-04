Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116859
ALTIN
161.892
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2494
EURO
4.7035
banner138

Yemek kartlarına düzenleme son dönemeçte

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, çeşitli tartışmalarla gündeme gelen yemek kartları sorununun çözümü için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi

04 Mart 2018 Pazar 17:55
Yemek kartlarına düzenleme son dönemeçte

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, çeşitli tartışmalarla gündeme gelen yemek kartları sorununun çözümü için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.

Yüksek komisyon ücretleri nedeniyle tartışmaların odağında yer alan yemek kartlarına ilişkin Tüfenkci, şunları söyledi: "Yemek kartı müşterilerinin doğrudan, dolaylı veya gizli olarak iskonto almalarının önüne geçilecek.

Yemek kartı şirketlerinin perakende işletmelerden alabileceği komisyon oranına tavan sınır getirilecek. Yemek kartlarının, market alışverişleri gibi yemek sektörü dışındaki sektörlerde kullanılmasının önüne geçilecek. Yemek kartı hizmeti veren şirketlerin akaryakıt, hediye, ödül, teşvik, yardım, konaklama, temsil ve ağırlama gibi hizmetler için çıkarttığı kartlar söz konusu olduğunda işlem ve ödemelerin her bir hizmete özgü olması ve buna ilişkin teknik altyapının oluşturulması kaydıyla birden fazla hizmet için tek bir kartın kullanılabilmesi sağlanacak." 

Son Güncelleme: 04.03.2018 18:00
Anahtar Kelimeler:
DüzenlemeYemek Kartları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BELDELER ÜÇLENDİ
BELDELER ÜÇLENDİ
Küresel ticaret savaşları kapıda
Küresel ticaret savaşları kapıda
Yıldırım: Afrin'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz
Yıldırım: Afrin'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz
Barzaniler bağdat'tan kopmayacak
Barzaniler bağdat'tan kopmayacak
İran 'zorunlu başörtüsünü' tartışıyor
İran 'zorunlu başörtüsünü' tartışıyor
Esnafın başı dertte!
Esnafın başı dertte!
ABD'den Suriye'de 'şer' planı
ABD'den Suriye'de 'şer' planı
Boşanma vakaları patladı
Boşanma vakaları patladı
Fındık üreticilerine Mart uyarısı
Fındık üreticilerine Mart uyarısı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim