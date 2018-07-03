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Yemen'de 2 bin 200 çocuk öldü

Yemen'de 2015'ten bu yana en az 2 bin 200 çocuk öldü, 3 bin 400'ü de yaralandı. Sosyal hizmetler durma noktasına geldi. Ekonomi harabeye döndü. Fiyatlar fırladı. Hastaneler zarar gördü

03 Temmuz 2018 Salı 17:30
Yemen'de 2 bin 200 çocuk öldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Henrietta Fore, Yemen'deki savaşta son 3 yılda en az 2 bin 200 çocuğun öldüğünü ve 3 bin 400 çocuğun yaralandığını bildirdi. Fore, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Yemen'de başkent Sana ve geçici başkenti konumundaki Aden'e geçen hafta yaptığı 4 günlük ziyareti değerlendirdi. "Acımasız" çatışmaların ülkeyi uçurumun kenarına sürüklediği uyarısında bulunan Fore, "Sosyal hizmetler durma noktasına geldi. Ekonomi harabeye döndü. Fiyatlar fırladı. Hastaneler zarar gördü" dedi.

11 milyon çocuk ihtiyaç sahibi

Yemen'de, İsviçre nüfusunun tamamından fazlasına tekabül eden 11 milyon çocuğun gıda, tedavi, eğitim, su ve sanitasyona gereksinim duyduğunun altını çizen Fore, "2015'ten bu yana sağlık kuruluşlarının yarısından fazlası hizmet vermeyi durdurdu ve bin 500'den fazla okul havadan ve karadan bombardıman neticesinde zarar gördü. En az 2 bin 200 çocuk öldü ve 3 bin 400'ü yaralandı. Bunlar doğrulayabildiğimiz rakamlar. Gerçek rakamlar daha da yüksek olabilir" diye konuştu.

8 aylık çocuk yeni doğmuş bebeğin ağırlığında

Fore, Sana'da yetersiz beslenen çocukların kaldığı bir koğuşta, sekiz aylık bir çocuğun yeni doğmuş bir bebeğin ağırlığında olduğuna şahitlik ettiğini aktardı. Çatışmaların yoğunlaştığı Hudeyde kentinde son iki haftada 5 bin ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Fore, son bir haftada bitkisel yağın fiyatının yüzde 30, yemeklik gazın fiyatının da yüzde 50 arttığını sözlerine ekledi. Yemen'deki siyasi istikrarsızlıktan yararlanan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri uzun süredir ülkeyi bombardıman altında tutuyor. AA
 

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Yemen
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