Yemen'de dram yaşanıyor!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de insani yardıma muhtaç 17 milyon kişinin 9.6 milyonunu çocukların oluşturduğunu açıkladı. Yemen'deki UNICEF Ofisi, iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, ülkede 500 binden fazla çocuğun "asker" olarak kullanıldığı, 235 çocuğun kaçırıldığı veya zorla alıkonulduğu belirtilirken, insani yardıma muhtaç 17 milyon kişiden 9,6 milyonunun çocuk olduğu ifade edildi.

Çatışmaların başladığı günden bu yana bin 546 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 bin 450 çocuğun yaralandığı kaydedilen raporda, yaşamını yitiren çocuklardan bin 22'sinin erkek, 478'inin kız olduğu, 46'sının ise cesetleri tanınmaz halde olduğu için cinsiyetlerinin belirlenemediği ifade edilirken, yaralı çocukların da bin 801'inin erkek ve 649'unun kız olduğu aktarıldı.

En büyük mağdur çocuklar

Çatışmalardaki "çocuk asker" kullanımına da işaret edilen raporda, "Ülkede bin 572 çocuk, çatışmalara katılmakta veya askeri görevleri yerine getirmeleri için taraflarca kullanılmakta." denildi. Askeri amaçlarla kullanılan çocuklardan bazılarının yaşının 8'i geçmediği vurgulandı.

Yemen genelinde 500 bini hayati tehlike arz edecek şekilde olmak üzere 2.2 milyon çocuğun yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya bulunduğu aktarılan raporda, çocuklarda ciddi şekildeki yetersiz beslenme durumunun 2014'ten bu yana 200 kat arttığının altı çizildi.

Raporda, ülkedeki eğitim sisteminin geldiği duruma ilişkin de bilgi verildi. Daha önce de ülkede okula gitmeyen çocuk sayısının hayli yüksek olduğu hatırlatılan raporda, çatışmaların başlamasının ardından çeşitli nedenlerle okulların kapatılması nedeniyle 2016 yılı itibariyle 350 bin öğrencinin daha okula gidemediği ve söz konusu rakamın 2 milyona yükseldiği ifade edildi.

Çatışmalar nedeniyle 600 binden fazla okulun zarar gördüğü veya evsiz kalan siviller için barınma yeri olarak kullanıldığı bilgisine yer verildi.