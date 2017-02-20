Yemen Suud'u iflas ettirecek!

Yaklaşık iki yıldır devam eden Yemen müdahalesi Suudi Arabistan'a pahalıya patladı. Yaşlılar, kadınlar ve çocukların da bulunduğu on binlerce kurbanın verildiği Yemen saldırılarının maliyeti 1 trilyon beş yüz milyar doları aştı. Suud Kralı Selman ve Arap müttefiklerinin hiçbir askeri başarı elde edemediği savaş, onları büyük bir iflasın eşiğine getirmiş durumda.

Blomberg yayınladığı yıllık rapor Suudi Arabistan'ın vahim durumunu ortaya koydu. Hala devam eden Yemen saldırılarının yansımalarına değinen raporda, Suudi Arabistan'ın savaş yüzünden içine düştüğü koyu felaket gözler önüne serildi.



Ayrıca savaşın fahiş faturasının Suudi Arabistan'a yükleneceği, Riyad yönetiminin dörtlü bir ekonomik krize liderlik ettiği ve ülkenin yatırımcıları ile prenslerin krallıktan kaçtığı bilgileri de raporda vurgulandı.

Suud vatandaşları arasında yaygınlaşan ve gitgide büyüyen ulusal öfkenin merkezinde, petrol ülkesinde yaşam standartlarının hızlı düşüşü, “Aramco” şirketi de dahil olmak üzere petrol sektörünün özelleştirilmesi, vergilerin yükselmesi, ulusal para biriminin değer kaybetmesi gibi nedenler bulunuyor. Riyad yönetimi ise, Yemen saldırılarının yüksek maliyeti nedeniyle ortaya çıkan bu ekonomik darboğaz ve bunun ülkeye yansımaları ile baş edebilecek durumda görünmüyor.

Suud 10 bin asker kaybetti!

Amerikalı Foreign Policy dergisinde Yemen saldırısından altı ay sonra yayınlanan bir raporda, savaşın maliyetine dair rakamsal verilere yer verilmişti.

Rapora göre, "Savaşın ilk altı ayında Suud tarafından 725 milyar dolar harcandı. Birkaç ay içerisinde ülkenin alt yapısı imha edildi. Suriye savaşında 5 yılın sonunda ülkenin aldığı hasar, Yemen'de 6 ay içerisinde sağlandı."

6 ay sonunda Yemen'de varılan yıkıcı hasar ve yüksek maliyet bu vaziyette iken, Yemen saldırılarının 23'üncü ayının sonunda savaşın gerçek maliyeti parayla ölçülemeyecek seviyede. On binlerce sivilin ölümüne neden olan Yemen savaşı sebebiyle, Suud ve müttefikleri de kayıplar verdi.

Savaş süresince 7 adet fırkateyn imha edilirken, Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan ve Mısır'a ait pek çok savaş uçağı düşürüldü. Bunun da ötesinde 10 binden fazla Suud askeri de öldürüldü.

Suud vuruyor ABD kazanıyor!

Foreign Policy, raporunda bazı ince detaylara da işaret etti. Suudi Arabistan'a destek için iki Amerikan savaş gemisi ile onlara eşlik eden 6 firkateynin masraflarından söz edilen raporda, bu donanmanın milyarları bulan toplam maliyeti açıklandı.

Bunun yanı sıra, rapora göre askeri amaçlı iki uydunun maliyeti 1 milyar 800 milyon doları bulurken, "Awacs" uçağının maliyeti ise saatte 250 bin doları buluyor. Bu uçağın günlük masrafı altı milyon dolar, aylık ise ortalama 180 milyon doları buluyor. Yani Suud yönetimi toplamda "1 milyar 80 milyon dolar" bu savaş uçakları için harcamış durumda. Diğer yandan Suudi savaş uçakları tarafından yürütülen yaklaşık 35 bin sortide 150 adet savaş uçağı ve "140 bin roket" kullanıldığı bildirildi.

Çoğu sivilleri ve yerleşim bölgelerini hedef alan bu uçak saldırılarının toplam maliyeti ise, 46 milyar doları buluyor.

Bu arada kaybedilen 300'ün üzerinde tank ve Suudi Arabistan'a 150 milyar dolara patlayan ABD ile imzalanan silah anlaşmaları da bulunuyor. Tüm bunlar Suudi Arabistan'ın Yemen saldırılarının sadece ilk altı ayının bilançosu.