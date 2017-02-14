Yemen’den Yanki’ye davet olmayacak

ABD’nin ünlü düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi’nin Washington’da düzenlediği bir etkinlikte konuşan Yamani, “Asla ABD’lileri davet etmeyeceğiz. ABD’liler de bunu anlayışla karşılıyor.” dedi.



Yemeni ayrıca, eski ABD Başkanı Barack Obama ile Dışişleri Bakanı John Kerry’nin çabalarının Yemen barış sürecini geriye götürdüğünü söyledi. “Kerry’nin negatif etkisi gerçekten yıkıcıydı. Şimdi, barış sürecini Kuveyt’te tesis ettiğimiz noktadan geri kazanmamız gerekiyor.” diyen Yemeni, Yemen ile Obama yönetimi arasındaki ilişkinin hayal kırıklığı olduğunu ifade etti.



Yemeni sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Başlangıçta oldukça olumluydu. Sonrasında zamanla kötüleşmeye başladı. Obama’nın son zamanlarında ise, sadece, bu yönetimin barışa yönelik daha fazla engel çıkarmaması ve esenlikle gitmesi için dua ediyorduk. “



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