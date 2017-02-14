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Yemen’den Yanki’ye davet olmayacak

Yemen’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Halid el Yemeni, ülkede sürmekte olan iç savaşta, kendi yanlarında savaşması için ABD’den kara gücü talep etme gibi bir planlarının olmadığını duyurdu.

14 Şubat 2017 Salı 17:25
Yemen’den Yanki’ye davet olmayacak
ABD’nin ünlü düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi’nin Washington’da düzenlediği bir etkinlikte konuşan Yamani, “Asla ABD’lileri davet etmeyeceğiz. ABD’liler de bunu anlayışla karşılıyor.” dedi.

Yemeni ayrıca, eski ABD Başkanı Barack Obama ile Dışişleri Bakanı John Kerry’nin çabalarının Yemen barış sürecini geriye götürdüğünü söyledi. “Kerry’nin negatif etkisi gerçekten yıkıcıydı. Şimdi, barış sürecini Kuveyt’te tesis ettiğimiz noktadan geri kazanmamız gerekiyor.” diyen Yemeni, Yemen ile Obama yönetimi arasındaki ilişkinin hayal kırıklığı olduğunu ifade etti.

Yemeni sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Başlangıçta oldukça olumluydu. Sonrasında zamanla kötüleşmeye başladı. Obama’nın son zamanlarında ise, sadece, bu yönetimin barışa yönelik daha fazla engel çıkarmaması ve esenlikle gitmesi için dua ediyorduk. “ 

DIŞ HABERLER
Son Güncelleme: 14.02.2017 18:04
Anahtar Kelimeler:
Iç SavaşYemen’in Birleşmiş Milletler Daimi TemsilcisiYemen’den Yanki’ye Davet Olmayacak
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